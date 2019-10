Statale della Valsugana: autocarro pieno di mele prende fuoco

Ruspe in azione in Via Temanza per la nuova scuola scuola elementare di Borgo che sorgerà ad est del paese.

Un progetto nato ancora nell’era di Fabio Dalledonne e portato avanti dall’attuale Sindaco Enrico Galvan

Per l’anno scolastico 2021 -2022 la nuova scuola nell’area “ex Modena” sarà pronta per accogliere i nuovi studenti. I lavori sono a carico di Ediltione e Collini.

Collocazione della scuola che in questi anni ha fatto discutere ed è stata al centro delle ultime campagne elettorali, anche in quella recente dove, il “polo civico” nonché la mascherata sinistra di Borgo che per voce di Martina Ferrari aveva dichiarato pubblicamente sulla stampa in piena campagna elettorale di avere validi elementi per tenere le scuole nell’attuale area in centro con un progetto nuovo.

Elementi che però non sono mai emersi alla comunità di Borgo e Olle ed anche nei recenti consigli comunali dimostrando ancora una volta la faziosità e la poca credibilità della sinistra di Borgo Valsugana che fa capo al PD

Restiamo sempre fiduciosi che tali elementi vengano spiegati e saremo lieti di esporli qualora esistessero veramente, insieme alle spiegazioni della vicinanza della Ferrai alla ditta Boccher visto che ha sempre dichiarato che l’ambiente è il suo lavoro.

