Ius soli e Ius Culturae: la cittadinanza per tutti

Caro Direttore,

chi conosce solo un po’ la storia recente sa quanto ogni regime dittatoriale, per affermarsi, abbia rivolto la sua seducente propaganda al mondo giovanile. Il fascismo, con i suoi balilla, cercava di contendere i giovani persino all’Azione cattolica che però si faceva paladina di valori ben più costruttivi.

Il nazismo aveva nella sua Hitler-Jugend, la Gioventù hitleriana, il suo punto di forza.

Il socialismo reale, o comunismo, aveva i suoi giovani Konsomol o giovani pionieri.

Per non parlare della Rivoluzione Francese, madre e matrice di tutte le altre, che aveva nei giacobini i più spietati maestri ed esecutori di terrore rivoluzionario, anche se subdolamente supportato da belle parole come libertà, fraternità e uguaglianza.

Ero un giovane di 26 anni quando anche a Trento arrivò il “vento rinnovatore” della rivoluzione sessantottina. Ricordo che allora, pur essendo giovane, non mi feci accalappiare da quella seducente propaganda, e quando entravo nei cortei giovanili per dire il mio motivato dissenso, i miei interlocutori non avendo argomenti, se non degli slogan, mi chiudevano la bocca dandomi del fascista. Poi anche il 68 produsse il suo terrorismo.

Questa sera, guardando in Tv le moltitudini di giovani e giovanissimi radunati nelle piazze per gridare il loro sdegno e la loro collera contro altri fantomatici colpevoli dei cambiamenti climatici e delle catastrofi che ne seguiranno, mi sono venuti i brividi e confesso di essere stato colto dalla paura.

Perché? Perché, come ho cercato di spiegare più sopra, dietro a cause molto nobili che da sempre affascinano i giovani, spesso si celano oscure trame per creare nuovi e sempre peggiori totalitarismi che hanno bisogno di nuovi nemici da sconfiggere, in questo caso l’uomo stesso, considerato il cancro del pianeta.

Per ottenere questo risultato è necessario ridurre drasticamente la popolazione mondiale – sempre cominciando naturalmente dagli altri -, favorendo anche nelle nazioni povere e prolifiche le leggi abortiste, e in quelle occidentali, ricche di anziani malati, «amministrare il sacramento dell’eutanasia», come profetizzava Robert Benson nel 1907 nel suo romanzo distopico “Il padrone del mondo”.

Ma in questa dittatura del pensiero unico e del politicamente corretto è compresa la teoria del gender, dei capricci che diventano diritti e una rivoluzione antropologica che ha per obbiettivo la decostruzione dell’essere umano e della famiglia, non più – come ai tempi bui -cellula fondante della società.

Ma che ne sanno ormai tanti giovani, tanti genitori ed educatori, di questi seducenti e diabolici inganni? Debbo constatare purtroppo con tanta tristezza che anche alti vertici della Chiesa – invece di essere un argine di Verità contro la menzogna -, si sono lasciati acriticamente incantare dalla teoria del riscaldamento globale causato dall’uomo.

Con questa mia riflessione storica ho cercato di dimostrare come sia vero che i diabolici inganni ideologici ti uccidono con quel che ti offrono. Si parla di progresso, ma è regresso; si parla di luce, ma è tenebra fitta; si parla di libertà, ma è fonte di nuove schiavitù.

Se questo è ciò che ci prepara il nuovo ordine mondiale, attenti ragazzi, attenti genitori, attenta Chiesa, perché verrà un giorno in cui chi scrive o afferma queste cose, verrà portato nei nuovi e ancor più terribili centri di rieducazione!

Claudio Forti – Trento