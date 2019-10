È di nuovo attivo il Centro Aperto Predaia, un’opportunità di incontro e di crescita per bambini e ragazzi

Da martedì scorso ha riaperto a Taio, alle ex elementari, il Centro Aperto Predaia dedicato ad alunni e studenti delle scuole primaria e secondaria dai 6 ai 14 anni.

Il centro, promosso dalla Comunità della Val di Non e sostenuto dal Comune di Predaia e dall’Istituto Comprensivo di Taio, è un luogo d’incontro per bambini e ragazzi nel quale è possibile partecipare a numerose attività o semplicemente stare insieme.

La proposta, che si terrà tutti i martedì e i giovedì dalle 13 alle 18.30, è curata dal personale qualificato della cooperativa sociale La Coccinella. È possibile iscriversi alle diverse attività previo appuntamento telefonico contattando il coordinatore del servizio Davide Valentini al numero 346.5025626.

Ci sarà dunque spazio per i compiti, con un utile supporto nello svolgimento degli esercizi assegnati a scuola, ma anche per laboratori, percorsi artistici, attività motorie e sportive, con divertenti tornei a squadre, e per il gioco.

Le iniziative in programma sono davvero tante e spassose: dall’Halloween Party a Gardaland al Musical Rock, dalla notte trascorsa al Centro alla partita da tifosi dell’Aquila Basket di Trento contro Pistoia.

È inoltre attivo un servizio di trasporto esclusivamente verso la sede del Centro Aperto per i ragazzi della scuola media di Coredo e per i bambini delle scuole elementari di Coredo e di Tres.

Anche il trasporto sarà gestito dagli operatori della cooperativa La Coccinella.

