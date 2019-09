Nuova illuminazione led in alcune vie di Campodenno

Via Belvedere, via del Giaz e via degli Orti a Campodenno saranno presto illuminate con dei nuovi lampioni a sorgente led.

L’amministrazione comunale, sfruttando le risorse messe a disposizione dei Comuni con il Decreto Crescita, ha deciso di effettuare degli interventi sull’impianto di illuminazione pubblica di alcune vie nell’abitato di Campodenno.

I lavori riguarderanno le strade in cui attualmente è installato un impianto di illuminazione particolarmente vetusto, come via Belvedere e via del Giaz, con pali stradali tipo Scac, apparecchi di illuminazione con tecnologie ormai da tempo superato (vapori di sodio), o dove non è installato alcun impianto, come in parte di via degli Orti.

A questo scopo la scorsa primavera era stato affidato all’ingegner Stefano Bazzanella l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dell’esecuzione dell’intervento.

L’obiettivo è quello di ammodernare e migliorare la parte obsoleta dell’impianto, perciò, come richiesto dall’amministrazione comunale, il progetto prevede il rifacimento di due tratti attraverso la messa in opera di nuovi corpi illuminanti con sorgente a led sulla recente realizzazione delle opere edili necessarie. L’intento è quello di sostituire, nel tempo, tutto l’impianto vetusto con apparecchi moderni a sorgente led.

La giunta comunale di Campodenno ha quindi approvato il progetto esecutivo per l’intervento in programma, che prevede l’installazione di nuovi apparecchi che miglioreranno l’emissione luminosa, con diminuzione dell’inquinamento luminoso e un notevole risparmio energetico.

La spesa complessiva prevista ammonta a 89 mila euro, di cui 67.750 euro per lavori a base d’asta (comprensivi di 1.556,30 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e 21.250 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento sarà finanziato per 50 mila euro con il decreto direttoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico (il cosiddetto “Decreto Fraccaro”) e per 40 mila euro con avanzi di amministrazione.