Jaguar colpisce uno scooter e sfonda la ringhiera del campo sportivo. 50 enne finisce all’ospedale

“PrenderSi cura – un lavoro prezioso per la comunità”: questo il titolo dell’8° simposio delle residenze per anziani nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino che avrà luogo giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019 presso l’Astoria Park Hotel a Riva del Garda.

Il simposio intende trasmettere strategie innovative e condividere buone pratiche – anche su scala mondiale – con lo scopo di affrontare insieme il crescente fabbisogno di personale specializzato nel settore dellaEuregio .

In un mondo in continua evoluzione, attraverso un processo di apprendimento reciproco, si cercherà quindi di dare una risposta adeguata al futuro del mercato del lavoro in questo settore sempre più importante per la nostra società nell’Euregio Tirolo-Alto Adige- Trentino. In allegato il programma completo del simposio.

