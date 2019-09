Euregio: A riva del Garda il 3 e 4 ottobre il simposio delle residenze per anziani

Camminava seminudo lungo viale Trento in località san Nazzaro con un grosso coltello da cucina in mano

L’uomo stava procedendo verso Riva del Garda e secondo la ricostruzione gli uomini della Polizia Locale stava andando sul posto di lavoro del fratello per ucciderlo.

L’allarme è scattato poco prima delle 13.00 e sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale che sono riusciti a fermare il 31 enne all’altezza di via Ippolito Pederzolli.

Bloccarlo non è stato facile e dopo aver tentato inutilmente di convincerlo ad arrendersi gli agenti hanno dovuto mettere in atto una manovra di accerchiamento non senza rischi per riuscire a bloccarlo.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, e trasferito dapprima nel reparto di psichiatria di Arco e da li, visto che non c’erano i presupposti per un ricovero nel reparto di salute mentale, in serata nella casa circondariale di Spini di Gardolo

Spetterà al giudice decidere per l’eventuale fermo del 31 enne che è stato confermato è sano di mente e nel momento del fatto era in grado perfettamente di intendere e volere.

Le forze dell’ordine indagano anche sul possibile movente che avrebbe fatto scattare nell’uomo la volontà di uccidere il fratello.

