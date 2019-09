Autotrasporti, Fugatti: «No all’aumento delle accise sul carburante»

Nel settembre di due anni fa un gruppo di residenti di Mori contrari alla costruzione del Vallo tomo dopo numerosi giorni di protesta occuparono l’ufficio del sindaco Stefano Barozzi.

Era il primo dicembre del 2016 quando, accanto agli anarchici, molti cittadini di Mori scendevano in campo con l’intenzione di difendere le “fratte”, le campagne terrazzate sovrastanti il paese che, in nome della sicurezza, stavano per essere appianate tramite l’impiego di ruspe ed escavatori già appostati.

In quell’occasione tra i manifestanti che protestavano contro la costruzione del vallo-tomo e l’esproprio di terreni, erano state identificate 5 persone: Daniela Battisti, Carlo Andrea Casucci, Davide Cislaghi, Massimo Passamani e Paolo Quagliarella.

I cinque si erano presentati il 12 febbraio 2019 davanti al giudice Fabio Peloso, difesi dall’avvocato Giampiero Mattei che aveva richiesto la formula del rito abbreviato: Poi l’udienza era stata ora aggiornata.

Durante l’occupazione del comune di Mori la rivendicazione spiegava che «Occupato l’ufficio del Sindaco per pretendere l’attivazione del team di messa in sicurezza provvisoria del Diedro. Tutti quelli che possono ci raggiungano sotto il comune per darci man forte. Siamo stufi di non essere ascoltati e venire presi in giro», scrivevano sulla pagina facebook i manifestanti dall’interno del Comune.

Sono arrivate giovedì 26 settembre 2019 le condanne per l’occupazione del municipio di Mori: Rosanna Bazzanella, Mauro Bruschetti, Chiara di Modica, Davide Pedron, Domenico Turella, Annalisa Cione, Josè Ignacio Crovo Rondanelli e Anna Lucia Mentesana sono stati condannati a 3 mesi di reclusione ma hanno beneficiato della sospensione condizionale; mentre Federica Mattarei, Matteo Nascimben e Davide Cislaghi (tre anarchici roveretani arrivati a supporto della Tribù delle Fratte) sono stati condannati a 6 mesi e 20 giorni di carcere.

Fa scalpore che fra i condannati non ci sia Massimo Passamani, l’anarchico roveretano riconosciuto, senza ragionevole dubbio, dal sindaco Barozzi all’interno dell’edificio.

Secondo l’accusa l’intenzione di occupare l’ufficio del sindaco è stata una scelta pianificata e una dimostrazione di forza, mentre per la difesa gli imputati hanno agito per necessità, in quanto preoccupati per il loro destino: il diedro di roccia pericolante era a rischio crollo, ma non a rischio immediato e la costruzione del Vallo tomo ha distrutto tutti i campi terrazzati sopra l’abitato di Mori.

Da quanto emerso dalla sentenza, i dieci imputati hanno però commesso dei reati: interruzione di pubblico servizio, invasione di edificio e violenza privata e per questo sono stati condannati.