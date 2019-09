A Terzolas l’Academy per giovani amministratori locali del Trentino

Dal 4 all’8 novembre prossimi è in programma a Terzolas un’Academy per giovani amministratori locali del Trentino.

La formazione, che si terrà nella casa “Al Convento” in via dei Cappuccini, era inizialmente riservata a sindaci e assessori fino ai 35 anni di età, ma è stata estesa a sindaci, assessori e consiglieri comunali sotto i 40 anni.

Per partecipare bisogna effettuare l’iscrizione (gratuita) online, da completare sul portale di tsm Trentino School of Management www.tsm.tn.it entro il prossimo 14 ottobre.

L’Academy è aperta a un numero massimo di 25 partecipanti, di cui 2 provenienti dalla Provincia di Bolzano e 2 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, nel caso in cui il numero degli iscritti risultasse superiore alla disponibilità dei posti, è prevista una selezione delle candidature che terrà conto delle manifestazioni d’interesse già pervenute in Provincia da parte di sindaci e assessori comunali, di ulteriori richieste d’iscrizione, della rappresentanza territoriale e della minore età. Si terrà conto anche della necessità di garantire un’adeguata rappresentanza di genere.

La Val di Sole, che ospiterà la prima edizione dell’Academy, rappresenterà il laboratorio vivente per lo sviluppo locale, fornendo spunti per il confronto tra i partecipanti su temi di fondamentale importanza per l’amministrazione dei territori.

Nel corso dell’accademia interverranno inoltre diversi relatori che aiuteranno i partecipanti a confrontarsi in maniera costruttiva, a tessere relazioni e a crescere come amministratori.

Per informazioni è possibile contattare Paolo Rosso del Centro Ocse di Trento per lo Sviluppo Locale (paolo.rosso@oecd.org), Mauro Pancheri della Provincia Autonoma di Trento (mauro.pancheri@provincia.tn.it) o Laura Pezzato di Trentino School of Management (laura.pezzato@tsm.tn.it).

