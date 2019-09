Escursione letale in val Breguzzo. 68 enne muore per un attacco cardiaco

Per l’intervento relativo alla strettoia di Breguzzo e la messa in sicurezza dell’attraversamento dell’abitato la Provincia autonoma di Trento ha stanziato in bilancio 1.000.000 di euro. E’ quanto ricorda l’APOP – Servizio Opere stradali e ferroviarie, che sottolinea come tale intervento, oltre ai noti problemi di viabilità, rivesta interesse anche dal punto di vista dei Beni Culturali connessi alla storicità dell’edificio, su cui intervenire, che determina la strettoia alla statale.

Ad oggi – rende noto l’APOP – è stata svolta l’attività di rilievo dei fabbricati prospicienti la strada e per i quali occorrerà effettuare degli interventi mirati alla sicurezza stradale; inoltre nel mese di agosto si è provveduto all’individuazione del professionista a cui affidare la redazione del progetto preliminare comprensiva dell’analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, oltre che della relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture degli edifici esistenti che si prevede di poter concludere entro il corrente anno.

Seguirà un confronto tra le strutture provinciali competenti con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, al fine di condividere la soluzione da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo che contemperi gli interessi di tutela della sicurezza stradale e di tutela degli interessi storico-artistici.

