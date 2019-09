Politica agricola comune e cimice asiatica: le Regioni e le Province incontrano il ministro Teresa Bellanova

Quasi tutte le circoscrizioni sono ormai pronte a partire col “ Controllo di Vicinato”.

Si tratta di creare dei gruppi di osservazione di quanto accade per le vie del proprio quartiere, segnalare le situazioni a rischio al responsabile del gruppo che è l’unico che può comunicare con le forze dell’ordine chiedendone l’intervento.

Il primo obiettivo è quello di selezionare le segnalazioni evitando che i singoli residenti intasino i centralini, magari con segnalazioni non particolarmente significative.

Ad essere attivi per primi sono i comitati dei residenti come nel caso di Piedicastello e San Martino, in altre zone sono in corso di costituzione ed a pieno regime potranno diventare un valido supporto per le attività di prevenzione.

Un’azione che viene definita “ Protezione Situazionale” e che ha lo scopo di prevenire l’azione criminale.

I punti d’intervento che sono stati illustrati in occasione del primo incontro dello scorso 10 maggio e poi ribaditi in occasione degli incontro nelle circoscrizioni, sono: limitare l’opportunità che rende possibile il reato; le precondizioni dell’evento e la sua prevenzione, prima ancora della scoperta e della punizione dei responsabili.

Si dovrà avere la capacità di interpretare nel giusto modo la sensazione senza creare falsi allarmismi, ma con l’indispensabile attenzione per attivare gli interventi prima che il reato venga compiuto.

Non sarà certo un’azione facile anche se in molte realtà, reati come spaccio, consumo di droghe, schiamazzi e atti vandalici sono alquanto prevedibili.

Si dovrà creare un forte rapporto fiduciario tra i residenti, ma anche con le forze dell’ordine.

Sarà un’iniziativa efficace? Allo stato attuale è impossibile dirlo.

Oggi la lamentela più diffusa è il ritardo dell’intervento o la sua mancanza da parte delle forze dell’ordine, in caso di segnalazioni: sarebbe già un successo se se ne ottenesse la tempestività.

Il referente dovrà avere la capacità di valutare le segnalazioni che quasi sempre si riferiscono ad eventi raccontati ed i cittadini dovranno segnalare la realtà, lasciando da parte invidie, antipatie e preconcetti. Se sarà un successo, si avrà anche la dimostrazione di una comunità consapevole e matura.