L’Atletica Rotaliana conquista 7 medaglie al 22° Campionato nazionale di Atletica Leggera su pista

Lo Stadio Adriatico di Pescara si è tinto dei colori biancoazzurri dell’Atletica Rotaliana. Dal 6 al 9 settembre scorsi si sono disputatati in Abruzzo i Campionati Nazionali CSI di atletica leggera su pista, dove la società della Piana Rotaliana ha ben figurato, piazzandosi all’undicesimo posto della classifica generale su ben 104 società presenti e risultando così la prima squadra del Trentino.

L’Atletica Rotaliana ha preso parte al 22° Campionato nazionale con 23 atleti che si erano guadagnati la qualificazione in precedenti gare disputate nella nostra regione.

In terra abruzzese sono andate in scena tre giornate di gare bellissime, in cui gli atleti rotaliani, accompagnati dagli allenatori Elio Bert e Luca Zulini e dal presidente Antonio Bettin, hanno dato il massimo conquistando una medaglia d’oro con Jayson Martinatti, vincitore dei 60 metri nella categoria ragazzi, cinque d’argento con Marika Weber negli 80 ostacoli cadette, Daniel Cattani nei 100 metri allievi, Alessandro Miorelli nei 1500 metri Amatori, Jayson Martinatti nel lancio del peso ragazzi, Myriam Kaisermann nel salto in lungo allieve, e una di bronzo con Enrico Berthod negli 800 metri senior.

“Tutta la squadra si è ottimamente comportata con numerosi piazzamenti nelle prime posizioni a ridosso del podio – dichiara orgoglioso Luca Zulini –. Per la nostra società si è trattato di un grandissimo risultato a coronamento di un’annata ricca di soddisfazioni e in cui, per la prima volta, sono state superate le cento iscrizioni degli atleti del settore giovanile”.

