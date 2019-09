Ecco le nuove denominazioni di Gardolo. Assegnati 40 orti alle Acli

Domani, 27 settembre 2019, terzo sciopero globale per il clima a Trento ed in molte altre città d’Italia.

Gli studenti scendono in piazza a sostegno dell’impegno contro il cambiamento climatico con un corteo che si snoderà nelle vie del Centro storico del capoluogo.

Gli studenti che scenderanno in piazza incontrano il favore del Ministro Fioramonti che ha chiesto alle scuole di giustificare l’assenza e di non contare le ore perse dagli studenti ai fini del limite massimo delle assenze a scuola.

Non la pensa come il ministro il capogruppo della lega in consiglio provinciale Mara Dalzocchio che invita a non strumentalizzare il problema ambiente.

«Il problema ambientale è affrontato da anni dai maggiori esperti sul campo ma tuttavia non sta ancora trovando soluzioni definitive – spiega Dalzocchio in una nota – per tutta una serie di fattori globali. In merito alla manifestazione di venerdì, ritengo che sia positivo parlare di ambiente, ma sul tema mi pare che si stiano strumentalizzando ragazzini con il premio di regalare loro un giorno di vacanza dalla scuola».

Non manca la frecciata al ministro: «Sarebbe stato decisamente meglio se il Ministro dell’Istruzione, invece di incentivare le giustificazioni per venerdì, avesse chiesto agli istituti di organizzare incontri e conferenze sul tema, così da formare ed educare al problema i ragazzi. Tra i manifestanti ci sono infatti anche studenti che non sempre sanno con precisione per cosa stanno marciando e che poi magari vanno a comprare oggetti prodotti in Paesi che – per produrre a basso costo – non rispettano nella produzione i criteri di rispetto dell’ambiente oppure che vengono imballati a dismisura in quella plastica tanto dannosa per l’ambiente. Aiutare l’ambiente deve passare anche dal consumatore sia esso maggiorenne oppure no. Un’interessante iniziativa che si potrebbe proporre sarebbe quella di incentivare ulteriormente percorsi di educazione al rispetto ambientale, spiegando ai ragazzi come riciclare al meglio o anche creando occasioni per combattere il fenomeno della dispersione della plastica nell’ambiente»

