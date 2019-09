Blitz della Finanza nel municipio di Lavis: sospettato un funzionario

Alle 5.30 di stamane sulla strada statale 12 del Brennero un mezzo pesante di è ribaltato.

Il camion trasporta idrocarburi e per questo la Statale del Brennero è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni da nord dell’abitato di San Michele a/A fino al Ponte del ristorante Cacciatora per motivi di sicurezza e incolumità.

Si sono subito attivati i vigili del fuoco permanenti di Trento con il supporto di due squadre dei vigili del fuoco di san Michele all’Adige che stanno operando da ore sul posto per la messa in sicurezza e svuotamento della cisterna.

Pubblicità Pubblicità

Le operazioni dureranno verosimilmente per alcune ore.

La circolazione è stata deviata a Mezzocorona e sulla strada provinciale 106.

Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno capire la dinamica dell’incidente.

Alla guida del grosso mezzo un uomo di 47 anni che è stato ricoverato al santa Chiara di Trento.

Le sue condizioni, nonostante qualche lieve ferita, sono buone e non corre nessun pericolo di vita.

Pubblicità Pubblicità