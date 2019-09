Avio: il parco della «Giazera» sarà intitolato a Padre Fulvio Cristoforetti

Il Ministero dell’Ambiente ha anche quest’anno aderito alla Settimana Europea della Mobilità coordinando e supportando le iniziative e gli eventi organizzati dai comuni e delle diverse associazioni italiane.

Quest’anno il tema principale è stato un po’ diverso dal solito, si è infatti parlato di mobilità attiva. Con questo titolo si intende il movimento che riguarda principalmente categorie come pedoni e ciclisti, ed è da qui che deriva infatti lo slogan del 2019 “camminiamo insieme”.

Ma cosa arriva con questa affermazione, affermazione che sembra un invito a un cambiamento e a un senso di convivialità?

Pubblicità Pubblicità

Ad oggi la vita sedentaria non sembra più preoccupare come un tempo, ad oggi star seduti diverse ore davanti uno schermo o dietro una scrivania sembra qualcosa di normale, accettato, qualcosa di necessario soprattutto. Le palestre e le associazioni propongono diversi e innovativi modi per tenersi in forma ma non tutti trovano il tempo e la voglia per dedicarsi all’esercizio fisico con costanza.

Unire l’utile al dilettevole potrebbe quindi rivelarsi sensato in questo periodo ed è proprio per questo che lo slogan “camminare insieme” decide di invitare i cittadini ad usare mezzi alternativi quali biciclette, bici elettriche e, perché no, over board o iper tecnologici monopattini.

Anche le città che promuovono queste forme di mobilità ​​sono più attraenti, con meno congestione e una migliore qualità della vita. Gli studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due anni in più rispetto ai non ciclisti, mentre 25 minuti di camminata veloce al giorno possono allungare la vita fino a 7 anni.

Pubblicità Pubblicità

Anche in Trentino la Settimana della Mobilità di celebra con passione. Rovereto, che da sempre dimostra un legame speciale con la natura e l’eco-sostenibilità, ha organizzato diverse iniziative per coinvolgere la popolazione.

Pubblicità Pubblicità



È quindi stato discusso lo scorso giovedì l’ordine “Mobilità alternativa: approfondimento sul collegamento a fune tra Villa Lagarina e la sua zona montana”.

Il testo impegna il presidente e la giunta provinciale a dare mandato all’Osservatorio per la mobilità sostenibile di effettuare un approfondimento tecnico ed economico sul collegamento. Sabato 14 settembre è stata invece inaugurata la mostra “Il Design della Bicicletta”, con pezzi della prestigiosa Carosini collection esposti a Palazzo Libera.

In settimana si sono svolti anche diversi test drive con e-bike in centro città.

Ricordiamo inoltre, in concomitanza con la settimana della mobilità, il Vallagarina Experience Festival terminato domenica 22 settembre. Anche questo evento ha posto l’accento sul movimento dando spazio alll’esplorazione del territorio grazie a e-bike, il trekking, il nordic walking ecc.

Da un comunicato stampa divulgato dalla Commissione Europea il 16 settembre 2014 si evince che l’origine della Settimana Europea della Mobilità risale al 1998 grazie all’iniziativa francese “In città senza automobile” che si svolgeva nello spazio di una sola giornata. Questo evento si tiene ancora con cadenza annuale, nel mese di settembre, e incoraggia città e centri urbani a chiudere le loro strade ai veicoli a motore per un giorno. Nel 2002 il successo dell’iniziativa francese ha portato alla nascita della Settimana europea della mobilità.

Rovereto e molte altre città italiane provano ogni anno a cercare metodi innovativi per sensibilizzare la popolazione e proprio in questo ultimo periodo, grazie alle sempre più attive manifestazione e al supporto dei media, si stanno facendo grossi passi in avanti in tema di salvaguardia dell’ambiente.