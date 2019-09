Orgasmo green: Le fake news de «Ildolomiti» e dell’Adige. La Questura smentisce tutto

Titoloni e interviste sensazionalistiche da parte de «IlDolomiti» e «dell’Adige» che prendono una clamorosa cantonata che entrerà nella storia trentina.

Tutte e due le testate in una sorta di «orgasmo green» contestano la scelta della Questura di Trento di non concedere il centro storico di Trento per la manifestazione per il clima di Fridays for Future che si svolgerà il giorno 27 settembre 2019

In entrambi gli articoli ci sono persino le interviste degli organizzatori che inveiscono contro le forze dell’ordine dicendo: «non ci faremo intimorire».

Il realtà la questura non hai mai negato nulla.

In un nota infatti la Questura spiega: «Questa mattina è apparsa su alcuni siti online che la Questura di Trento avrebbe vietato la manifestazione FRIDAYS FOR FUTURE, prevista per venerdì 27 settembre 2019. Il Questore Garramone smentisce categoricamente la notizia, priva di ogni fondamento garantendo l’effettuazione della manifestazione, così come da preavviso degli organizzatori, e adottando ogni misura atta a garantire la assoluta regolarità e tranquillità della manifestazione stessa».

IlDolomiti.it ha persino scomodato il vescovo Lauro che ha incalzato: «Io sto con i ragazzi che si battono contro il saccheggio del pianeta».

Insomma è stato realizzato un articolo sul nulla facendo fare anche una pessima figura a sua eccellenza il vescovo di Trento.

L’adige invece ha concluso l’articolo in modo laconico e strappalacrime: «Nella primavera scorsa riempirono proprio il centro storico con una grande manifestazione colorata culminata in piazza del Duomo, che ora viene inspiegabilmente negata».

Ed invece la manifestazione potrà invadere pacificamente il centro storico di Trento con i suoi colori e la sua simpatia.

Il comunicato del Questore Garramone