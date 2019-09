Le Apsp di Taio e Cles assumono 5 Operatori Socio Sanitari: domande entro la fine di ottobre

Le Apsp “Anaunia” di Taio (Predaia) e “Santa Maria” di Cles hanno indetto un bando di concorso pubblico per esami in forma congiunta per quattro posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e un posto a tempo parziale (18 ore settimanali) di Operatori Socio Sanitari con contratto a tempo indeterminato.

Due posti a tempo pieno e uno a tempo parziale sono disponibili all’Apsp “Anaunia”, mentre gli altri due a tempo pieno riguardano l’Apsp “Santa Maria”.

Per partecipare alla selezione è richiesto, tra le altre cose, il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equipollente) e dell’attestato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario.

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire alla segreteria dell’Apsp“Anaunia” di Taio entro le 12 di giovedì 31 ottobre 2019.

L’ufficio in via Thomas Edison, 20 a Taio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle 9 alle 12 e dal lunedì al giovedì, sempre non festivi, dalle 14 alle 17.

La domanda potrà essere consegnata a mano, spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante corriere, oppure trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata apsptaio@pec.it.

Gli aspiranti saranno sottoposti a una prova scritta o in un test a quiz o domande a risposta multipla o sintetica e a una prova orale o pratica.

Il bando completo e il modello di domanda sono pubblicati in estratto sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e sono disponibili sul sito internet ww.apsptaio.org nella sezione albo pretorio/concorsi e selezioni e sul sito www.upipa.tn.it, nella pagina riservata ai concorsi e bandi di gara.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Apsp “Anaunia”: tel. 0463.467617; fax 0463/467621; indirizzo mail: info@apsptaio.org.