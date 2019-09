Dolomiti Energia Trentino: al via domani la regular season 2019/2020

Domani, mercoledì 25 settembre 2019 alle 20:30 ci sarà il debutto della nuova Dolomiti Energia.

Rashard Kelly, George King, Justin Knox e James Blackmon vestiranno per la prima volta in Serie A la maglia di Trento, Aaron Craft è alla sua terza stagione e Toto Forray alla sua 373^ partita insieme all’Aquila.

Ad esordire con la maglia di Trento sarà anche Coach Nicola Brienza.

«Sono contento, finalmente si comincia: sono carico ed emozionato di rappresentare una società molto ambiziosa come Trento, sento la responsabilità ma anche un grande entusiasmo. La preseason è stata positiva in generale ma anche lunga, quindi abbiamo voglia di scendere in campo e metterci alla prova giocando in un contesto di maggiori motivazioni e posta in palio. Dovremo dimostrare di essere all’altezza della competizione. Pistoia è un’avversaria subito ostica: parte con un obiettivo importante che è la salvezza, a maggior ragione sanno bene che ogni partita delle 32 di regular season può essere decisiva e determinante. Mi aspetto una Pistoia che verrà a Trento per giocare a viso aperto, per giocare nel migliore dei modi e per iniziare nel migliore dei modi cercando un risultato importante. Ora si fa sul serio: non bisogna solo cercare di fare le cose bene, ma anche cercare di farle per vincere. Superficialità e disattenzione in questa Serie A rischi di pagarle carissime.».

La preseason è stata lunga e non priva di brutte sorprese. Mian, Pascolo, Mezzanotte e Ladurner hanno dovuto fermarsi per vari problemi di salute, ora più o meno risolti.

Mentre i “veterani” del parquet avranno la responsabilità di tenere in mano le redini delle partite, ai giovani verrà invece chiesto di fare quel salto di qualità fisico, certo, ma anche mentale necessario per essere competitivi: con l’inizio della stagione si farà sul serio e bisognerà imparare ad essere e rimanere sempre attenti e concentrati anche nei periodi di maggiore stress.

Si dovrà fare un gioco di squadra compatto, continuare sulla linea di una preseason che ha saputo dare il giusto incoraggiamento a questi ragazzi che non vedono l’ora di tornare in campo per mettersi in gioco.

In una serie che vede dei roster molto interessanti, dove il livello delle varie squadre sembra essere equilibrato oltre che molto alto, può succedere di tutto. Ovviamente è ancora presto per farsi un’idea generale ai fini di una possibile classifica, ma domani è il giorno in cui andrà in scena il primo atto di una stagione che si preannuncia infuocata: sicuramente ci saranno molte sorprese e occasioni di vedere un basket sempre più coinvolgente.

Appuntamento, quindi, alle 20:30 di domani con la prima partita di stagione!