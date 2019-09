Biancofiore (forza Italia): prove d’intesa con il centrodestra a Bolzano. «Poi toccherà a Trento»

E’ partita una raccolta firme tra i residenti del quadrilatero della Portela contro il degrado.

Chi vuole può sottoscrivere il documento o presso il salone “ Il Barbiere” di via Prepositura e al bar Torre Vanga in piazza Leonardo da Vinci.

Documento e firme raccolte saranno consegnate al Comandante Colonnello dei Carabinieri Simome Salotti al quale sarà chiesto un incontro.

Pubblicità Pubblicità

La segnalazione è circostanziata e racconta le modalità utilizzate dagli spacciatori di giorno e di notte per portare a termine i loro reati.

Nella petizione viene anche descritto come folti gruppi di senza dimora insozzino senza ritegno Via Prepositura e le strade adiacenti.

“ Da circa due anni – si legge nel documento- a questa parte in via della Prepositura dalle 13 a notte inoltrata gruppi di persone bivaccano in tutta la via ed in particolare sotto il portico, passando il tempo a bere, ascoltare musica e sporcare le zone dove sostano. Via via che il livello di ubriachezza sale, costoro iniziano ad urlare assumendo atteggiamenti aggressivi sia sul piano verbale nei confronti dei passanti, sia fisicamente tra loro. Abbandonano a terra tappi, bottiglie lattine, avanzi di cibo, vassoi, tovaglioli fino ad arrivare ad espletare bisogni fisici. Contestualmente un altro gruppo di soggetti nord africani si dedica allo spaccio di stupefacenti vendute ormai alla luce del sole. Al punto che alla sera costoro, durante i loro traffici, sostano davanti alle vetrine dei negozi della via per sfruttarne la luce interna. Da un paio di mesi si siedono davanti alle vetrine per restare coperti dalle macchine parcheggiate da un eventuale passaggio di forze dell’ordine”.

Una situazione che favorisce la desertificazione delle attività commerciali che in considerazione delle troppe difficoltà ad esercitare in tranquillità la loro professione o hanno già abbandonato le vie o sono in procinto di farlo.

Pubblicità Pubblicità



Abbandoni e contesto a rischio che contribuiscono anche alla diminuzione dei valori commerciali di appartamenti e negozi.

La situazione degrado a Trento è diventata un fenomeno preoccupante negli ultimi anni.

Con regolarità ormai giornaliera al nostro giornale arrivano testimonianze corredate di fotografie che confermano lo stato di completo abbandono di alcune zone che vengono invase da criminali, spacciatori e nullafacenti, che diventano off limits per i residenti.

L’ultima, che lascia senza parole, è la testimonianza fotografica di ieri, che raffigura un uomo che defeca tranquillamente in piazza Dante proprio davanti alla stazione.