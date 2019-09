«Eco-Feste», un successo. La serata a Dro – Comunità Alto Garda e Ledro

Ieri in via San Martino ad Arco un’Audi ha tamponato una Volkswagen Golf che la precedeva. L’incidente non è stato grave, ma la Golf dopo l’impatto è finita sul marciapiede e ha abbattuto la manichetta del gas.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco di Arco, che in via precauzionale per una possibile uscita di gas hanno chiuso la strada. Nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi, anche se l’autista dell’Audi, un 18 enne, è stato condotto in pronto soccorso per alcuni accertamenti.

