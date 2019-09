Due giornate per portare il tuo cane in montagna in sicurezza

L’istruttore cinofilo Laura Nave e la guida alpina Davide Ortolani organizzano due giornate per imparare a garantire la sicurezza di cani e persone in ambiente montano.

È infatti capitato a tutti coloro che frequentano la montagna col proprio cane di progettare un’escursione apparentemente facile, senza grandi difficoltà per bipedi e quadrupedi, e di trovarsi invece di fronte a un piccolo tratto molto esposto o attrezzato con un cordino.

In queste situazioni, non è sempre facile affrontare serenamente e in sicurezza la situazione.

La Sat ha riconosciuto la valenza del corso e lo sostiene, ai suoi tesserati sarà infatti riservato uno sconto del 10%.

Il corso si pone tre obiettivi principali: formare a percorrere i sentieri tutelando la sicurezza di persone e cani (scelta del percorso, attrezzature, come gestire il cane nei momenti di difficoltà); diffondere la consapevolezza dei rischi derivanti da un’errata gestione del proprio cane in montagna per gli altri frequentatori degli stessi luoghi (la gestione della libertà del proprio cane, in relazione alla normativa e al rispetto degli altri frequentatori, la gestione degli incroci con altre persone lungo sentieri molto stretti); diffondere un codice di comportamento nella gestione dei cani nei rifugi alpini.

Come già detto, il corso prevede il coinvolgimento della guida alpina Davide Ortolani di Dolomitiup e dell’istruttore cinofilo Laura Nave di Zooway.

La presenza delle due figure professionali, entrambe con esperienza di gestione del cane in ambiente montano, consente di garantire la sicurezza delle persone e di costruire le giuste competenze dei cani e dei loro proprietari per affrontare le difficoltà.

Il 6 ottobre il ritrovo sarà ad Arco, nei pressi della piscina comunale (via dei Legionari Cecoslovacchi, 18, 38062 Arco TN) e il programma prevede: la progressione in montagna, le pareti appoggiate, percorrere un sentiero con cordino, costruire un imbrago di emergenza per il proprio cane, imparare a realizzare alcuni semplici nodi, prove di discesa appesi a una corda.

È in programma poi una passeggiata in paese ad Arco per raggiungere, attraverso un facile sentiero, la Cima Colodri.

Il 13 ottobre il punto di ritrovo sarà il parcheggio di Vallesinella, a pochi minuti da Madonna di Campiglio. Da qui si raggiungeranno i rifugi Casinei e Brentei, nel gruppo del Brenta. Durante il percorso si affronteranno queste tematiche: la progressione in montagna, manovre tecniche di gestione del cane su terreno impervio, salita e discesa assicurata su sentiero attrezzato e non attrezzato.