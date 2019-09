Ricerca di stagista per 2 mesi

Zalcom, azienda operante nel settore del web marketing – nell’ambito dello sviluppo di un nuovo progetto ricerca n. 1 persona per stage di 2 mesi con (eventuale) possibilità di assunzione PART TIME al termine dello stesso.

Lo stage si svolgerà a Trento, partirà presumibilmente entro la fine del mese di Ottobre e la prima decade di Novembre, comprenderà l’apprendimento e la messa in pratica di strategie di marketing, dal contatto con potenziali clienti alla gestione di alcune pagine sui social media.

Per questo la persona ricercata deve possedere una certa familiarità con l’uso del web in generale, di Facebook, dei programmi per la gestione delle email, e dei programmi di video scrittura (pacchetto Office)

Completano il profilo

• Spiccato orientamento alle relazioni

• Predisposizione al rapporto col cliente

• Motivazione, dinamismo e voglia di affermazione

Costituiranno come titoli preferenziali, oltre alle caratteristiche personali e alle attitudini sopra esposte, anche appartenere alle categorie protette (L. 68/99) o ad altra categoria che dia diritto a incentivi.

Non saranno prese in considerazione candidature telefoniche. I profili ritenuti più in linea con la figura ricercata verranno contattati entro il 20 Ottobre 2019.

Per candidarsi, inviare il proprio CV solo ed esclusivamente cliccando sul pulsante qui sotto e compilando l’apposito modulo: