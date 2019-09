Palpeggia una donna, 54 enne arrestato dai Carabinieri di Arco per violenza sessuale

Al fine di sensibilizzare l’utenza nel corretto utilizzo delle campane seminterrate presenti ad oggi nei comuni di Riva del Garda, Dro, Drena e Ledro, e in collaborazione con gli eco-operatori della cooperativa «Artico», la Comunità Alto Garda e Ledro ha redatto un calendario che indica la presenza degli «Esperti di rifiuti» che aiuteranno nella raccolta differenziata gli utenti che si presenteranno a portare i loro rifiuti quotidiani (le campane, infatti, sono dedicate alle utenze domestiche).

Un presidio, spiega la dott.ssa Lorenza Longo, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, che «ha l’obiettivo di far conoscere questi nuovi strumenti di raccolta rifiuti e fare un po’ di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell’utenza sulle campane seminterrate, ad oggi presenti nei Comuni di Riva del Garda, Ledro, Dro e Drena e nel prossimo futuro anche ad Arco». «Le attività – osserva – sono state calendarizzate per un mese ma l’attività informativa proseguirà».

La Comunità Alto Garda e Ledro, così come avvenuto pochi mesi fa per il comune di Drena, ha ultimato lo scorso luglio i lavori di «Realizzazione isole ecologiche con campane seminterrate» anche nel comune di Riva del Garda. Nel prossimo autunno partiranno i lavori ad Arco e a seguire si procederà con l’implementazione delle isole seminterrate di Ledro.

Pubblicità Pubblicità

Tale infrastrutturazione del territorio rappresenta un’ulteriore tappa del processo di attuazione del «Programma di gestione dei rifiuti urbani» approvato da comuni e Comunità nel 2016, che prevede, un tipo di raccolta mista, con integrazione, diversa da comune a comune, tra la modalità porta a porta e quella stradale a conferimento controllato, con contenitori a grande capacità seminterrati.

Domani – venerdì 20 settembre – gli eco-operatori saranno presenti a Riva del Garda in viale Dante est (incrocio viale Martiri) e in viale Dante ovest dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in viale Lutti dalle ore 08.00 alle ore 11.00. Sabato 21 settembre gli eco-operatori presidieranno le isole seminterrate di viale Dante Ovest (incrocio via Prati), dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e a Dro, in via Sebastiani, dalle ore 08.00 alle ore 11.00.

Il calendario completo si trova sul sito della Comunità Alto Garda e Ledro

Pubblicità Pubblicità

In caso di pioggia il calendario potrà subire modifiche che saranno comunicate sul sito web della Comunità.

Pubblicità Pubblicità