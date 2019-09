Ala: sabato al parco Bastie sport e gentilezza

Leggiamo sulle cronache cittadine che l’aver dedicato metà dello storico campo da calcio dell’oratorio di Santa Maria a parcheggio per le automobili e per i pullman è presentato dall’attuale Amministrazione comunale come un grande successo.

Non riesco proprio a capire dove sta questa vittoria civica per la nostra città. Meno spazi per i bambini e più aree per le automobili e addirittura per i pullman!

Dispiace veramente questa mancanza di visione e di coraggio, e questo non è uno slogan. Persino il parroco, mi si consenta da laico con il massimo rispetto, esprime la propria soddisfazione.

Io su quel campetto ci ho giocato molti anni. Le sfide tra noi di Lizzanella e i nostri coetanei di Via Benacense, delle Maioliche, di Corso Verona e di Santa Maria erano quasi quotidiane.

L’oratorio, allora, era spazio di e per tutti, aveva una missione importante e insostituibile. Oggi, evidentemente, sono cambiate tante cose. Ma mi chiedo: in meglio o in peggio?

Se poi penso che anche gli ampi spazi dell’oratorio di Lizzanella sono praticamente interdetti ai bambini del paese, mi viene da scrivere, con una battuta, che il mio spirito democratico incomincia a vacillare.

Non è nostalgia la mia, ma una visione di città e dei suoi quartieri assai diversa. Perché, ad esempio, non aver copiato per il campo da calcio di Santa Maria quanto a suo tempo convenuto con la parrocchia di Lizzana e poi fatto per quel rione, ovvero parcheggio interrato e spazio libero sopra per tutta quella comunità ? Le cose, soprattutto quelle pubbliche, vanno pensate anche a medio – lungo termine e non quali risposte di esigenze temporanee: i parcheggi.

Ma per quelli la priorità assoluta, urgente e improrogabile era e rimane il grande piazzale Leoni o Follone. Quello che si vede ora all’oratorio di Santa Maria è un piccolissimo campetto da calcio letteralmente rinchiuso in recinzioni, e nell’altra metà un parcheggio in cui entrarvi a Natale coi pullman diventerà una bella impresa.

No, permettetemi, io rispetto le idee di tutti, ma qui non ci siamo. Mi dispiace, oltretutto, che la Circoscrizione e la gente di Santa Maria abbia accettato questa soluzione.

Paolo Farinati