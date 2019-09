Al via la seconda edizione dell’Angolo dello Sport in piazza Battisti

Dopo i buoni riscontri del primo anno con il mese di settembre è ripartito in piazza Cesare Battisti l’Angolo dello Sport: sportello informativo presso il quale i cittadini interessati possono ricevere direttamente dagli operatori del settore sportivo indicazioni e materiale illustrativo sui corsi e le attività sportive promosse.

L’iniziativa è ripartita con la consueta settimana dedicata al Coni, in qualità di ente rappresentativo di tutte le società e associazioni sportive.

“In una città come la nostra dove gli spazi per praticare lo sport sono tanti, diversi, diffusi nel centro come nei sobborghi, mancava forse uno spazio permanente in cui raccontare e promuovere lo sport. Questo angolo, inaugurato un anno fa, in questi primi dodici mesi di attività ha risposto proprio a questa esigenza e lo ha fatto qui, nel cuore della città, per dire che noi lo sport lo mettiamo al centro: nel centro fisico di Trento, ma anche al centro della nostra politica, che promuove lo sport come fonte di benessere, come veicolo di valori positivi e anche come scuola di relazioni, perché l’attività fisica (che sia di squadra o individuale) si fa comunque insieme, condividendo una pista, una palestra, una corsia della piscina” ha detto l’Assessore allo Sport del Comune di Trento Tiziano Uez in sede di presentazione.

“Ringrazio il Comune e l’assessorato di competenza per questa iniziativa giunta alla seconda stagione. L’Angolo dello Sport costituisce una democratica opportunità per associazioni e società sportive che operano sul territorio urbano. Parliamo di un progetto semplice solo in apparenza. La collaborazione tra istituzioni differenti chiamate ad operare per il bene della comunità implica prima di tutto una sana capacità di ascolto dei bisogni e delle altrui esigenze. Mettersi in gioco, condividere un obiettivo: sono questi alcuni dei valori che identificano non solo le grandi squadre sportive, ma anche sane istituzioni. La proficua collaborazione con il Comune di Trento viene ribadita grazie a questa iniziativa che costituisce esempio unico nel panorama italiano. Il primato della nostra provincia nella classifica dell’indice di sportività è frutto di un processo che scaturisce anche da iniziative come l’Angolo dello Sport: occasione di crescita culturale per tutti i cittadini” ha aggiunto Paola Mora, Presidente del CONI trentino.

COME FUNZIONA – Il Comune offre alle società e alle associazioni sportive, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e che hanno sede nel territorio comunale, una nuova opportunità per presentarsi alla città e valorizzare le proprie attività.

Ogni società/associazione potrà richiedere l’utilizzo dello spazio per una sola settimana nel corso dell’anno. Successivamente alla prenotazione on line si dovrà presentare la domanda per la concessione in uso dello spazio, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e presentandolo almeno 15 giorni prima della settimana richiesta all’ufficio istruzione e sport.

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione all’iniziativa sono consultabili in una apposita scheda informativa.

Nell’area tematica dello sport è inoltre pubblicato, a disposizione dei cittadini interessati, il calendario completo delle prenotazioni confermate, che fornisce il quadro aggiornato dell’animazione sportiva della piazza.

Fino ad oggi sono state 21 le associazioni che hanno prenotato on line la loro settimana in vista del secondo anno.

Decisamente interessanti invece i numeri del primo anno di attività con 40 associazioni che hanno richiesto la casetta così suddivise:

Società/Associazioni MONOSPORTIVE:

– 4 sono società/associazioni di NUOTO

– 3 sono società/associazioni di TENNIS

– 3 sono società/associazioni di CALCIO

– 3 sono società/associazioni di GINNASTICA ARTISTICA/RITMICA

– 3 sono società/associazioni di HOCKEY/PATTI NAGGIO

– 2 sono società/associazioni di PALLAVOLO

– 2 sono società/associazioni di DANZA

– 2 sono società/associazioni di SOFTBALL/BASEBALL

– 1 sono società/associazioni di BASKET

1 sono società/associazioni di JUDO

1 sono società/associazioni di SCI

1 sono società/associazioni di CICLISMO

Società/Associazioni POLISPORTIVE: 5

– U.S.D Villazzano: tennis tavolo, softball, pallavolo, atletica

– G.S.D Acme Sport Tridentum: pallavolo, pallanuoto

– G.S.D Marzola: pallavolo, sci

– Ass. polisportiva dilettantistica Rari Nantes Trento: palestra, nuoto.

– Ass. polisportiva dilettantistica A.P.D Ren: Qwan Ki Do, postural walking, difesa personale

– ASD Budo Kai Punto Zero: kendo, karate, Katori Shinto Ryu, Aiki Jujitzu

Società/Associazioni di altre discipline sportive e NON:

– Ass. culturale e sportiva dilettantistica San Bao: Tai Chi

– Moto Club Trento A.S.D: motocross

– A.S.D Scuderia Trentina: automobili da corsa

– Società ACI Trento Automobile Club Trento: pratiche automobilistiche

– Rane Nere Sub A.S.D: sub

– Circolo Ippico La Roccia: equitazione

– Ass. italiana di arbitri sezione di Trento: arbitri di calcio

– A.S.I.S

– C.O.N.I. Trento