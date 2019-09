Maria Laura Frigotto nominata presidente dell’opera universitaria

Certamente i grandi sindacati organizzati hanno regole e seguono una deontologia dove non si fanno promesse che non si possono mantenere, bensì si impegnano e qualche volta ottengono i risultati sperati.

Il loro compito può essere faticoso e duro ma i risultati sono ottenibili solo seguendo queste strade sia nel privato che nel pubblico, specie in momenti di ridotte capacità di spesa dove i lavoratori senza sindacati hanno poche possibilità di negoziato.

Uno dei protagonisti dei movimenti sindacali di questi ultimi anni è senza dubbio Walter Bonatti, direttore della Cisl servizi s.r.l. che dal suo insediamento ha portato ottimi risultati al sindacato in termini di credibilità e remunerabilità.

La struttura che dirige Bonatti opera sul territorio grazie a un personale attento, sempre aggiornato, formato e professionalizzato nel tempo che si scontra con realtà complesse in un periodo che è tutt’altro che facile per il mercato del lavoro.

Quanta formazione serve per tenersi aggiornati nel mondo del lavoro in costante evoluzione?

«I dipendenti svolgono a livello locale oltre 300 ore annue di formazione in aula sulle varie tematiche che equivalgono a circa due mesi di formazione annua. In aggiunta, naturalmente, si sommano anche i percorsi formativi organizzati dal CAF nazionale» – spiega Walter Bonatti (foto) il direttore Cisl servizi srl.

La formazione del sindacato assume un ruolo molto importante nella società, «anche se sono evidenti le molteplici difficoltà che oggi si incontrano – aggiunge Bonatti – sia nel settore pubblico che privato. Si ricorda però che l’impegno e la costanza portano anche dei risultati degni di nota come l’ultima vittoria CISL di questa estate che è riguardata la Firma dell ‘accordo per il riconoscimento del tempo del cambio divisa a seguito di raccolta firme e la sentenza promossa da CISL, Tribunale di Macerata con sentenza 174/2019 pubblicata il 2 luglio 2019».

Anche sul fronte della funzione pubblica la CISL si fa sentire, e chiede a gran voce udienza da quando è stato approvato l’assestamento di bilancio provinciale: «sulle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici abbiamo chiesto al Presidente Fugatti tempestiva convocazione per le risorse del triennio 2019/2021».

Walter Bonatti non nasconde la sua soddisfazione del lavoro svolto fino ad oggi e pieno di entusiasmo per il futuro: «I dipendenti diretti sono 30, non scordiamo i colleghi in amministrazione e stagionali assunti direttamente che durante la campagna fiscale ed Icef affiancano quotidianamente l’organico portandolo a oltre 40 dipendenti».

Quale età hanno i vostri collaboratori? c’è parità tra i generi?

«L’ età media è di 39 anni, il genere è suddiviso per un 23% maschile e per un 77% femminile. I contratti di lavoro sono per il 95%dell’organico a tempo indeterminato. I servizi offerti dalla società passano prima di tutto dal nostro core business, il CAF che svolge un complessivo medio annuo di oltre 34.500 pratiche».

Passando agli altri servizi offerti dalla società troviamo qualcosa che non si aspettano le persone dalla CISL?

«Il servizio Colf e addetti alla persona, servizio che troviamo presso la sede di Trento ma anche con recapiti a Rovereto, Cles, Riva del Garda, Arco, Tione, Mezzolombardo, Pergine e Taio nel comune di Predaia. Il servizio Successioni, servizio che troviamo presso la sede di Trento e da quest’anno anche con recapiti a Rovereto e Riva del Garda; Il nuovo servizio SAPI che si occupa di servizi ai lavoratori autonomi e alle Partite Iva, servizio che troviamo presso la sede di Trento. Il servizio locazioni, servizio che troviamo presso la sede di Trento che settimanalmente con la collaborazione di un legale gestiscono vertenzialità tra locatore e locatario ma anche registrando contratti di affitto e facendo una consulenza di alto profilo.”

Il servizio di subagenzia assicurativa in collaborazione con Atlante UnipolSai che direttamente con i nostri dipendenti abilitati tramite esame alla funzione di intermediari assicurativi registrati presso il RUI, offriamo consulenza trasparente, puntuale e reale su polizze casa,infortuni, auto e malattia al fine di poter tutelare anche in questo ambito prima gli associati Cisl e poi, naturalmente tutti i nostri utenti.

Abbiamo offerto ai nostri utenti nuovi strumenti di prenotazione per la presa appuntamento e per rimanere sempre aggiornati delle novità da smartphone, tablet e notebook tramite il sito https://cislservizitn.com o tramite la nostra pagina Facebook CAF CISL Trentino – Cisl Servizi Srl . In determinati periodi ci avvaliamo di società che si occupano di prenotazioni automatizzate e promemoria dell’appuntamento, ma senza dimenticare il territorio e le telefonate dirette da parte dei nostri operatori».