La pista indoor di via Maccani non passa il collaudo. Inaugurazione rimandata

Giovedì sera l’amministrazione comunale ha radunato i responsabili delle società e il presidente della Fidal trentina, Fulvio Viesi, per annunciare che al campo Coni di via Maccani la pista indoor e le moderne pedane per i salti e i lanci al coperto non saranno ancora utilizzabili.

L’inaugurazione era prevista per il mese di Ottobre 2019 ma dovrà essere rimandata a data da destinarsi.

I lavori andranno avanti ancora per alcuni mesi, probabilmente fino all’inizio della primavera.

La causa è da ricercare in un errore nella progettazione e nella realizzazione della struttura: nel giugno scorso in un punto del secondo piano del solaio sono state effettuate delle prove di carico e la zona non ha passato il collaudo dei tecnici.

«Posso tranquillizzare tutti – spiega l’assessore alla sport del comune di Trento Tiziano Uez – si tratta solo di un piccolo problema che verrà risolto in fretta, ci vorrà solo un po’ più di tempo ma la struttura sarà finita regolarmente e probabilmente inaugurata in primavera. È stato solo un incidente di percorso, infatti i lavori sono stati consegnati come da accordi. Purtroppo il collaudo ha dato parere negativo»

La nuova pista indoor avrà luogo nella scatola alta dodici metri e sorta sopra le vecchie tribune che si affacciano sulla pista all’aperto. Il costo è di circa 2,2 milioni di euro finanziato interamente dalla provincia autonoma di Trento.

E’ previsto un tracciato per lo sprint della lunghezza di 60 metri, un pedana per il salto in lungo, una per il salto in alto, una per il salto con l’asta e alcune per i lanci.

Le pedane hanno lo scopo di simulare il gesto atletico, mentre il peso, il martello, il disco e il giavellotto verranno bloccati da opportune reti. La struttura comprende una parte laterale realizzata in acciaio e una parte est trasparente.

C’è molta delusione fra i dirigenti delle società sportive e il presidente della federazione, che avevano sperato di inaugurare l’avveniristica struttura fra pochi giorni.

Una magra consolazione riguarda il fatto che entro il 25 settembre la sesta corsia verrà sgomberata dalle impalcature, in tempo per le ultime gare del gran prix giovanile.

L’anno prossimo il campo Coni subirà un altro restyling.

La pista esterna verrà completamente rifatta e sostituita con un nuovo materiale che dovrebbe assicurare migliori prestazioni e una minore incidenza degli infortuni grazie alle sue caratteristiche di elasticità.

In questo caso il tappeto della pista dovrà essere realizzato entro la data di scadenza altrimenti si rischia che il tappeto attuale perda l’omologazione da parte della federazione.