Il Trento vince ma spreca troppo. Con il Termeno finisce 1-0

Dopo il secondo posto al Torneo Città di Jesolo testa all’appuntamento contro Bonn del I Trofeo “Gruppo Paterno” (mercoledì alle 20.00, INGRESSO GRATUITO!), ultimo test prima dei match ufficiali della nuova stagione

Quaranta minuti brillanti contro i campioni d’Italia di Venezia, cinque in più di battaglia sportiva contro una “big” come la Virtus Bologna: nel giro di poco più di 24 ore la Dolomiti Energia Trentino ha potuto verificare lo stato della propria preparazione contro due formazioni di alto livello e che come i bianconeri rappresenteranno l’Italia in EuroCup. Buoni riscontri dal Torneo “Città di Jesolo”, per capitan Forray e compagni.

I bianconeri dopo una domenica si riposo ricominceranno domani a preparare all’amichevole contro il Telekom Baskets Bonn nel I Trofeo “Gruppo Paterno” che alla BLM Group Arena mercoledì 18 alle 20.00 permetterà ai tifosi bianconeri di assistere a INGRESSO GRATUITO alla presentazione della nuova Dolomiti Energia e della sua nuova maglia, oltre che al match contro i tedeschi che sara l’ultimo test prima di “fare sul serio” con la prima di campionato sempre in casa contro l’OriOra Pistoia (mercoledì 25 alle 20.30).

“Al di là dei risultati – commenta il coach della Dolomiti Energia Trentino Nicola Brienza -, stiamo lavorando bene. E’ chiaro, perdere non fa mai piacere anche quando sei in amichevole e non conta molto, ma in generale siamo abbastanza contenti di questa due giorni a Jesolo. Abbiamo giocato due partite intense e molto dispendiose a livello di energie per i ragazzi, anche complici le rotazioni un po’ corte. Siamo stati contenti di aver inserito di nuovo Mezzanotte, un innesto che ci dà un po’ di profondità in più fra i lunghi anche se dovremo valutare le condizioni della caviglia di Ladurner che si è fatto male nei primi minuti contro Bologna. Adesso pensiamo a tornare in palestra la prossima settimana e proseguire nel nostro cammino di crescita: mi ripeto, abbiamo grandi margini di miglioramento e un gruppo di giocatori entusiasti di lavorare assieme e provare a diventare la miglior squadra possibile“.