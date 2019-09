Calcio senza frontiere, il 21 settembre a Egna l’Euregio Cup

Sabato 21 Settembre, via Matteotti sarà chiusa al traffico ed aperta ad una serie di iniziative dalle 10.00 alle 24.00.

La festa di via Matteotti è volta a far si che i matteottimisti possano incontrarsi e conoscersi.

Chi sono i matteottimisti? Sono i commercianti ed i cittadini residenti di via Matteotti, che desiderano essere animati dall’ottimismo, qualità quest’ultima necessaria ad intraprendere qualsiasi attività di cambiamento, nella speranza e nella consapevolezza di poter migliorare e superare eventuali criticità.

A monte di questa iniziativa, ideata, organizzata e promossa dallo studio di ingegneria ed architettura “Quadrostudio, con la collaborazione del Comune di Trento ed il sostegno dei commercianti aderenti, vi sono alcuni progetti di riqualificazione della via, tenendo presente delle mutate esigenze dei cittadini nel tempo.

Ecco allora l’esigenza di una giornata di incontro, conoscenza ed, infine, confronto per i residenti e per tutti quelli che desiderano intervenire, nella consapevolezza che una zona riqualificata è un beneficio per l’intera città.

Molte sono le iniziative in programma per la giornata: sarà allestita una mostra fotografica per far conoscere come era la via nel passato ed un laboratorio per raccogliere idee di quello che potrebbe diventare nel futuro.

Sarà realizzato un murale lungo l’edificio posto all’ingresso del giardino pubblico Duca d’Aosta in collaborazione con l’Associazione Culturale Alchemica e gli artisti “deficit dell’attenzione”

E’ in programma l’animazione musicale nel corso del pomeriggio con Azzurra Acustic Project, un’esibizione del coro ANA Trento ed, infine, Fan chaabi in concerto.

Sarà possibile il noleggio bici e provare l’e-bike (la bici elettrica), in collaborazione con Prestabici.

Alle 19.30 si terrà la Cena in strada di fine estate, preparata da Aroma Pizzeria Ristorante, Pizza Rimi e bar Blue Angel, prenotabile al costo di 15 euro presso Quadrostudio.

La via, chiusa al traffico e sgombra dalle auto, sarà abbellita da piante in vaso fornite da Vivai Brugna.

E per i più piccoli? Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, animazione giochi con Flora del negozio Primo Piano, in collaborazione con Scuol@b.

I ragazzi della Cooperativa Laboratorio Sociale dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14 00 alle 17.00 porteranno, invece, il loro laboratorio del legno. Inoltre, animazione con J-Jo magie dalle 16.00 alle 18.00.

A cura di Gilberto Tessaro