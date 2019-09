Oggi a Sopramonte la festa di «Zampa Trentina»

L’Osteria Sant’Anna di Sopramonte ospiterà oggi pomeriggio a partire dalle 15, il primo evento della neonata associazione animalista “ Zampa Trentina”.

Per tutta la durata dell’evento l’osteria sarà a disposizione per qualsiasi richiesta gastronomica da parte dei partecipanti, mentre per i cani saranno messe a disposizione ciotole di acqua fresca in quantità , ma soprattutto saranno presenti diverse figure professionali pronte a dare consigli sulle problematiche con gli amici animali nei vari ambiti.

Sarà una bella occasione per conoscersi, per ritrovarsi, per salutare vecchi e nuovi amici e per festeggiare una piccola associazione che sta riscuotendo dei bellissimi successi.

Pubblicità Pubblicità

Le offerte raccolte saranno devolute interamente ai cagnolini bisognosi che non mancano mai. “Le volontarie di Zampa Trentina vi aspettano numerosi in compagnia dei vostri cani, speriamo nella presenza anche di tanti nostri adottanti per salutare i “nostri” vecchi amici a quattro zampe. Anche se non avete cani, siete i benvenuti per fare un salto in questo mondo fantastico. Vi aspettiamo ”.

Per eventuali informazioni è possibile contattare Paola al 348.0120409 o Filly al 345-8426319.