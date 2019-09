L’orso a passeggio per Cavedago. Il video

In un mondo in cui la comunicazione viaggia ad alta velocità e le informazioni si susseguono tra loro – spesso in maniera confusa e discordante – l’assessorato alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia, guidato da Maria Teresa Giuriato, ha deciso di lanciare un nuovo servizio istituzionale accessibile a tutti i cittadini attraverso WhatsApp. (altro…)

