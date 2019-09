Dolomiti Energia Trentino sconfitta in volata nella finale del Torneo “Città di Jesolo”

Contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia (venerdì alle 20.30) la Dolomiti Energia Trentino giocherà la semifinale del Torneo Città di Jesolo: il giorno seguente (ore 18.15 o 20.30) sfida a una fra la neopromossa Treviso e l’ambiziosa Virtus Bologna.

I campioni d’Italia della Reyer Venezia, una neopromossa che promette battaglia come Treviso, una “nobile” come la Virtus Bologna con ambizione di tornare sul trono d’Italia. Saranno queste le avversarie della Dolomiti Energia Trentino nel Torneo “Città di Jesolo”, di scena al PalaCornaro dove i bianconeri proseguiranno il loro percorso di avvicinamento alla nuova stagione ormai alle porte.

“In questo momento – commenta Aaron Craft, playmaker della Dolomiti Energia Trentino – la cosa importante non è guardare tanto gli avversari o i risultati delle nostre partite, ma concentrarci sullo sviluppo della squadra e sul nostro miglioramento, sul modo in cui stiamo insieme in campo sui due lati. Ogni giorno lavoriamo su mentalità e gioco, ogni settimana stiamo provando a fare un po’ meglio di quella precedente. Ad esempio, dalla prima partita contro Cremona a quella della scorsa settimana contro la stessa Vanoli abbiamo fatto passi in avanti in tante aree del gioco, ma i margini di crescita che abbiamo sono ancora tanti“.

Dopo un’altra settimana di duro lavoro sul parquet e in palestra agli ordini di coach Nicola Brienza e del preparatore atletico Andrea Baldi, i bianconeri sono chiamati a mostrare i passi avanti compiuti sul sentiero che porta alla presentazione/amichevole contro Bonn di mercoledì 18 settembre (ore 20.00, ingresso libero) e poi alla prima di campionato contro Pistoia del 25. “Sono contento – riprende Aaron parlando della doppia vittoria al “Brusinelli” – dei progressi fatti dal team in difesa, del modo in cui ci aiutiamo a vicenda comunicando: non abbiamo ripetuto gli errori commessi nei match precedenti e questo è confortante. In attacco le cose miglioreranno con il tempo, il gruppo è formato da giocatori che hanno piacere a passarsi il pallone e creare tiri migliori per i compagni, quindi è solo questione di costruire chimica e giocare assieme il più possibile“.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 13 settembre

Ore 18.15: Virtus Segafredo Bologna – De’ Longhi Treviso

Ore 20.30: Umana Reyer Venezia – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Sabato 14 settembre

Ore 18.15: Finale 3-4 posto

Ore 20.30: Finale 1-2 posto

Sabato mattina, dalle 11 alle 14, il doppio Clinic CNA PAO con relatori Walter De Raffaele e Nicola Brienza.

BIGLIETTERIA

Biglietto unico giornaliero 10 euro; ridotto per abbonati Dolomiti Energia Trentino 8 euro – per usufruire del biglietto ridotto sara% necessario esibire in cassa la tessera dell’abbonamento. Ingresso gratuito per gli Under 14. La prevendita (solo biglietti interi) e% gia% attiva nei circuiti Vivaticket e Ticketone. Apertura delle casse del PalaCornaro alle ore 17 di ciascun giorno di gara.

MEDIA

E’ stata sottoscritta una partnership con VenetoGlobe, web television disponibile nel sito ufficiale (venetoglobe.com), attraverso il canale Youtube dedicato e nella pagina Facebook ufficiale. VenetoGlobe trasmettera% in streaming le partite della settima edizione del Torneo di Basket “Citta% di Jesolo” – Trofeo Dalla Riva Sportfloors.