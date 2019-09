Dolomiti Energia Trentino, parola a coach Brienza: “Due giorni tosti e intensi, ora di nuovo al lavoro”

Il rilancio del basket a Mori, potrà contare anche sull’appoggio dell’amministrazione comunale la cui giunta a breve delibererà sul progetto di costruzione di una seconda palestra e c’è anche l’impegno a recuperare i campi di basket all’aperto dismessi, costruendone anche dei nuovi: parola del sindaco Stefano Barozzi.

Per quanto riguarda l’agonismo, la collaborazione con l’Apecheronza di Avio, ha portato alla possibilità all’Asd Pallacanestro Mori – Brentonico di riprendere l’attività senior.

Da Avio sono arrivati i giocatori per il roster del campionato di promozione, al quale Avio parteciperà con una squadra giovane che ha dalla sua la garanzia del coach: Andrea Gabrielli.

Tutta l’attività giovanile avrà come riferimento l’Academy dell’Aquila Basket ed all’incontro che si è svolto ieri mattina a Mori, ha preso parte anche il presidente di Aquila Basket Luigi Longhi, moriano doc: “Con molto piacere ho partecipato alla rinascita ufficiale della società di basket Mori Brentonico. Grazie ai lavoro degli amici dell’Apecheronza Avio, del presidente Moro e dell’ormai leggendario Alberto Fracchetti, si è avviata una bella esperienza per il movimento del basket regionale. E per tutte le famiglie che vogliono far giocare i propri figli sia maschi che femmine allo sport più bello del mondo consultino il sito apecheronza.net per conoscere orari e modalità di iscrizione. Un grazie al sindaco Barozzi, al presidente regionale Fip Mauro Pederzolli e al delegato Coni Bruno Bianchi. Al neo presidente della società Andrea Bianchi e al suo staff un grosso in bocca al lupo! “

In questo contesto ieri 12 settembre 2019 alle ore 10.45 presso la sala piano terra dell’ex Municipio di Mori si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova società di Pallacanestro Mori Brentonico e della collaborazione con Apecheronza Basket per rilanciare e consolidare il Centro Minibasket di Mori.

Alla riunione erano presenti, Il Presidente di Pallacanestro Mori Brentonico, Andrea Bianchi, il Presidente di Apecheronza Basket Avio, Luca Moro; il Sindaco del Comune di Mori Barozzi Stefano, il Presidente del Comitato della Provincia Autonoma di Trento della Federazione Italiana Pallacanestro Mauro Pederzolli, il Presidente di Aquila Basket Luigi Longhi, il Fiduciario Coni per la Vallagarina Bruno Bianchi, gli istruttori del Centro minibasket di Mori Michele Bais e Andrea Rubin Pedrazzo e l’aiuto Istruttore Stefano Grandi.

Dopo la presentazione delle due società Pallacanestro Mori Brentonico e Apecheronza Basket è stato illustrato il progetto del Centro Minibasket di Mori frutto da ben 14 anni della collaborazione tra le due società, lagarine. Il Centro Minibasket Mori, aderisce alla Dolomiti Energia Basketball Academy.

Il centro Minibasket di Mori aprirà lunedì 16 settembre, presso la palestra della scuola primaria di Mori e i bambini e le bambine avranno a disposizioni per le loro lezioni Istruttori formati competenti e poliedrici, quali Andrea Rubin Pedrazzo e Michele Bais, supportati dal giovane e volenteroso aiuto Stefano Grandi.

Le lezioni saranno suddivise in tre gruppi per età con i seguenti orari:

annate 2013/14: lunedì 16.00/17.00 e sabato 10.00/11.00;

annate 2011/12: mercoledi 16.00/17.00 e sabato 11.00/12.00;

annate 2009/10: lunedì 17.00/18.30 e mercoledì 17.00/18.00.

Tutti i presenti alla conferenza stampa hanno ribadito l’importanza della rinascita della società di pallacanestro Mori Brentonico e alla concreta collaborazione con Apecheronza Basket per il Centro Minibasket di Mori.

Il Presidente di Pallacanestro Mori Brentonico Bianchi Andrea facendo una breve cronistoria della società ha ringraziato il direttivo uscente per l’impegno profuso fin dagli anni dalla fondazione, riconoscendo loro l’intuizione di unire le due società di Pallacanestro di Mori e Brentonico circa 10 anni fa. Ha ribadito l’impegno e l’entusiasmo del nuovo direttivo che ha come obbiettivo di consolidare l’impegno con la prima squadra che disputerà il campionato regionale di Promozione per poi in futuro dedicarsi anche al settore giovanile.

Il Presidente di Apecheronza Basket Luca Moro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le due società per il buon funzionamento del Centro Minibasket di Mori e un augurio di proficuo lavoro sportivo al direttivo che è entrato in carica, sottolineando di essere quasi in famiglia visto che parecchi tra dirigentie giocatori della Pallacanestro Mori Brentonico lo scorso anno militavano in Apecheronza.

Anche il Sindaco del Comune di Mori, Stefano Barozzi, ha elogiato la collaborazione tra le due società, ribadendo il sostegno alla Pallacanestro Mori Brentonico anche in vista dei nuovi spazi palestra che si verranno a creare nei prossimi anni con la costruzione delle nuova scole medie. Ha anche sottolineato l’importanza dei campetti di basket all’aperto,come componente ludica del gioco della palllanestro, promettendo un impegno a migliorare quelli esitenti e a proporne di nuovi.

Il Presidente regionale della Federazione Pallacanestro Mauro Pederzolli ha anche lui elogiato le due società, ha sottolineato la parola rinascita per la pallacanestro Mori Brentonico, visto che da quattro anni mancava la squadra nel campionato regionale di Promozione. E la parolacollaborazione, una parola e valore sempre più importante nella società di oggi, elogiando gli sforzi fatti per far esistere il centro minibasket di Mori. Ha ringraziato il Sindaco per l’interesse verso la pallacanestro e ha ribadito la vicinanza della federazione pallacanestro verso società come Basket Mori Brentonico e Apecheronza basket Avio, quando si impegnano in collaborazioni come quella che sta avvenendo a Mori.

Per il Coni regionale è intervenuto Bruno Bianchi fiduciaro della Vallagarina, ribadendo gli auguri di profiquo lavoro al nuovo direttivo ha sottolineato l’importanza educativo di uno sport come la palllacanestro, rivolgendosi agli Istruttori presenti, esortandoli a educare con il divertimento i piccoli atleti e atlete.