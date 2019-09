ANVU, il presidente Demattè: «Vicini al collega aggredito dal centuaro a Tenno»

Prima dell’intervento di Matteo Salvini sul palco di Pontida per la prima volta è salito anche il governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti con tutti i consiglieri provinciali del Trentino Alto Adige al seguito.

Da Trento sono arrivati a Pontida molti pullman, il segretario della lega Trentino Mirko Bisesti ieri ha parlato di record di partecipanti giunti dal Trentino.

Record di presenze che in totale è stato comunque battuto.

L’anno scorso erano stati 80 mila i fedelissimi che avevano coperto il «pratone» di Pontida, in questa edizione erano in 100 mila.

Maurizio Fugatti, particolarmente «carico» ha parlato per la prima volta come amministratore a Pontida. Dopo di lui è toccato a Fedriga, Fontana e Zaia.

«Pontida è la culla della libertà che è la genesi e l’origine dei popoli che chiedono autonomia e autogoverno» – ha salutato così i leghisti presenti sul «sacro» prato leghista il governatore Fugatti all’inizio del suo discorso.

Il governatore del Trentino ha sottolineato l’obiettivo di raggiungere l’autonomia anche nelle regioni di Veneto e Lombardia

«Venire a Pontida ti ricarica e ti fa capire quali sono i programmi, gli obiettivi e la missione che devi intraprendere, – ha aggiunto Fugatti – sono qui a dire al Veneto e alla Lombardia che la loro libertà è la nostra libertà, che la loro autonomia è anche la nsotra. Quando una terra chiede l’autonomia deve essere sostenuta, per questo noi saremo sempre al loro fianco. Autonomia significa responsabilità, capacità di gestione delle risorse e delle competenze. Veneto e Lombardia hanno dimostrato di saper fare queste cose e quindi hanno diritto all’autonomia perché se la sono ampiamente meritata»

Fugatti ha parlato anche dei risultati raggiunti nei primi mesi di governo in Trentino.

«Nei primi mesi di governo abbiano dato alcuni segnali, abbiamo vinto le elezioni dicendo prima il trentini e così abbiamo fatto. Per il reddito di cittadinanza ora ci vogliono 10 anni, come per avere diritto all’alloggio pubblico. Abbiamo realizzato una patente a punti per i residenti degli alloggi ITEA, perchè gli stranieri non rispettano le regole e se non fai il bravo negli alloggi che hanno costruito i nostri padri e i nostri nonni te ne devi andare».

Ha inoltre sottolineato come ormai le politiche sociali tanto care alla sinistra le faccia la Lega. «Abbiamo tagliato i fondi alla cooperazione internazionale per metterli a disposizione dei nostri anziani, degli studenti e per azzerare le rette agli asili nido».

Fugatti ha terminato con un monito: «Dobbiamo stare attenti con questo governo perché è contro l’autonomia, abbiamo visto cosa hanno fatti i Renzi e i Letta, ma non pensino che possono fare quello che hanno fatto con il governo di Ugo Rossi, il nostro territorio non diventerà la Lampedusa del nord, questo lo possiamo promettere».

Doveroso poi alla fine il ricordo di Erminio Boso «che per la prima volta dopo tanti anni non è qui con noi a Pontida»