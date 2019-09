Tutte le notizie dal Comune di Ville d’Anaunia a portata di smartphone con il nuovo servizio #INFOWhatsApp

In un mondo in cui la comunicazione viaggia ad alta velocità e le informazioni si susseguono tra loro – spesso in maniera confusa e discordante – l’assessorato alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia, guidato da Maria Teresa Giuriato, ha deciso di lanciare un nuovo servizio istituzionale accessibile a tutti i cittadini attraverso WhatsApp.

Coloro che aderiranno al nuovo servizio #INFOWhatsApp riceveranno direttamente sul proprio smartphone informazioni riguardanti l’attività amministrativa (dalle ordinanze agli avvisi, dalle scadenze tributarie alle convocazioni del Consiglio comunale), gli eventi culturali (concerti, mostre e spettacoli), le iniziative ricreative (sagre, feste ed eventi promossi dalle associazioni) e sportive (tornei, campionati e corsi).

Per aderire a questo servizio è sufficiente avere l’applicazione WhatsApp installata sullo smartphone, aggiungere e salvare tra i propri contatti il numero 349.7194100 e quindi inviare un messaggio con la scritta “news”.

Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune a trasmettere informazioni tramite WhatsApp e accetta la policy del servizio.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessuno vedrà i contatti degli altri iscritti.

Il servizio è gratuito e non sostituisce nessuno degli altri canali di comunicazione tra il Comune e i cittadini, ma si integra con essi con l’obiettivo di garantire un’informazione sempre precisa e puntuale.

Nel caso non si desiderasse più usufruire del servizio basterà inviare il messaggio “info-off”.

