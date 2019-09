Trentino Film Commission: domande di contributo entro il 24 settembre

Sono stati assegnati i premi della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

I premi principali del festival del cinema di Venezia sono stati:

Leone d’oro per il miglior film: Joker, di Todd Philips

Gran premio della giuria: J’accuse, di Roman Polanski

Leone d’argento per la miglior regia: Roy Anderson, per il film About Endlessness

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Ariane Ascaride, per il film Gloria Mundi

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: Luca Marinelli, per il film Martin Eden

Miglior sceneggiatura: No. 7 Cherry Lane, di Ji Yuan Tai Qi Hao

Premio Marcello Mastroianni (a un attore emergente): Toby Wallace, per il film Babyteeth

Premio speciale della giuria: La mafia non è più quella di una volta, di Franco Maresco

Miglior film della sezione Orizzonti: Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Premio Leone del futuro per la miglior opera prima: You will die at twenty di Amjad Abu Alala

Pubblicità Pubblicità

I due premi principali, miglior film e gran premio della giuria, hanno rispettato i pronostici.

Joker e J’accuse, per motivi diversi hanno dimostrato qualcosa in più. Del blockbaster americano, tanto atteso, ne sentiremo parlare, in previsione Oscar, come lo è stato per La La Land, e Spotlight, che dopo i riconoscimenti di Venezia, hanno vinto l’Oscar.

Cos’è che rende un film vincente?

Innanzitutto la produzione, nel caso di Joker, c’è la Warner Bros, e quando ci sono le grandi Major americane il successo è assicurato.

Pubblicità Pubblicità



Perché la cultura cinematografica americana, e gli investimenti che vengono fatti nelle produzioni, rappresentano un fattore determinante per realizzare film, partendo da storie che appassionano il pubblico, con mezzi ed effetti speciali potenti.

Questo ci fa capire che investire nel cinema è non solo un modo per produrre arte, ma anche un volano economico che crea un indotto economico non indifferente.

Nel caso di Joker, la performance di Joaquin Phoenix, indubbiamente ha dato al film un qualcosa di veramente intenso. Ha regalato al personaggio una carica emozionale che colpisce per la sua intensità.

E invita a riflettere sul valore dell’uomo difronte a alla durezza della vita. Il messaggio politico che ne esce è quello che non bisogna sottovalutare il potere dei deboli, che sono dei forti senza la cattiveria e la consapevolezza dei loro diritti. Quando ne trovano il senso e la forza di affrontare il sistema sbagliato che li discrimina, diventano una forza potente di cambiamento.

Il film di Roman Polanski, J’accuse, gran premio della Giuria, ha dimostrato, che realizzare in modo scrupoloso un film su un caso reale, un caso storico, ha un alto valore pedagogico, e contribuisce a spiegare dei fatti che possono non avere chiaro per il pubblico il loro svolgersi.

C’è bisogno anche di il cinema svolga la sua funzione che va oltre l’aspetto ricreativo.

O meglio c’è spazio per diversi tipi di cinema, perché la forma immediata di fruizione che il cinema realizza, è molto apprezzata. Pertanto si può dire che attraverso il cinema, è possibile avvicinare il pubblico ad un universo di piacere del conoscere i grandi fatti di cronaca, o eventi che hanno determinato la storia, e che non hanno una loro narrazione chiara, perché non tutti sono in grado di conoscere i meccanismi latenti che stanno dietro lo svolgersi dei fatti.

Il valore della verità, è il concetto cardine del film J’accuse, perché la verità rappresenta un momento di rispetto verso il lavoro e la dignità delle persone.

Così è stato per Dreyfus, che ha subito un’ingiustizia pilotata dal suo essere ebreo e solo con la forza morale del capo del controspionaggio George Piquard, ha potuto riabilitarsi e dimostrare l’infondatezza delle accuse.

Un’edizione questa del 2019 che ha garantito un livello molto alto nella presentazione delle opere in concorso e una sfilata di stars del cinema ogni giorno a livelli d’eccezione.