Domani il Memorial “Sergio & Gigi” per la pallamano

Il primo giorno di lezioni a Rovereto per gli Istituti tecnici Marconi e Fontana di Rovereto ha visto la visita dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

“La mia presenza – ha sottolineato Spinelli, in rappresentanza dell’esecutivo provinciale – vuole essere la conferma dell’attenzione della giunta provinciale al mondo della scuola. Il Trentino ha bisogno della vostra energia e delle vostre capacità per crescere e garantirsi uno sviluppo futuro solido e duraturo”.

L’assessore ha ringraziato i docenti e il personale dei due istituti per l’impegno garantito nella formazione e nella crescita dei ragazzi: “Non siete soli nel vostro percorso perché potete contare su un corpo docente preparato, su una scuola in grado di garantirvi insegnamento e servizi, ed una comunità, quella trentina, che crede nelle vostre scelte”.

Nella mattinata di oggi l’assessore Spinelli ha dapprima fatto visita all’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Sant’Ilario, dove ha incontrato gli studenti del quinto anno. L’Istituto Marconi conta 925 studenti divisi in cinque corsi di studio: Automazione, biennio Tecnologico, Energia, Informatica, Meccanica e Meccatronica.

“L’istituto – ha esordito Spinelli – è un luogo di formazione per il Trentino di domani ed io ho voluto portarvi in prima persona il saluto di inizio anno, a nome anche della giunta, per confermare l’attenzione del Trentino alla formazione delle nuove generazioni . Per voi, qualsiasi cosa sceglierete, è sarà solo una tappa di un percorso molto più lungo e complesso. La qualità di questa scuola vi ha dato e vi darà le conoscenze e le competenze, ovvero gli strumenti, per costruire il vostro futuro. Il Marconi è sempre stato un punto di riferimento per la formazione tecnica e tecnologica in Trentino e lo sarà sempre più in futuro”.

L’assessore ha ricordato agli studenti che l’istituto è inserito, non a caso, in un territorio caratterizzato dalla presenza di aziende e di investimenti pubblici nel settore della Meccatronica:

“Negli incontri che quotidianamente svolgo con imprenditori, dirigenti e parti sociali – ha aggiunto Spinelli – emerge sempre la richiesta di una risorsa unica ed indispensabile ad un’azienda per avere successo: il capitale umano. Voi siete il capitale umano del Trentino perché il vostro futuro è anche quello della nostra terra. Il Trentino è una terra meravigliosa, fatta anche e soprattutto di valli: fare l’imprenditore in una valle è un mestiere ancora più difficile rispetto ai territori di pianura. La competitività di un’azienda passa attraverso due fattori: i servizi (collegamenti veloci ed autostrade digitali) e il personale. Ecco perché voi siete indispensabili. Non dimenticatelo”.

E del valore della conoscenza e delle competenza, l’assessore spinelli ha parlato anche in occasione del secondo incontro, che si è svolto nella tarda mattinata nell’Istituto tecnico superiore Fontana di Rovereto. Complessivamente sono 423 gli studenti che frequentano cinque corsi di studio: amministrazione finanza e marketing, i due biennio nei settori economico e tecnologico, relazioni internazionali per il marketing, tecnologie del legno nelle costruzioni.

“Il Trentino – ha ribadito Spinelli – ha bisogno di capitale umano e quindi di persone preparate e aperte alle sfide del futuro. Certo, la ricerca di un posto di lavoro non sarà semplice. Ma sappiate che più avrete da spendere in capacità, conoscenze e voglia di mettersi in gioco, più questa complessità diminuirà. Voi avete la possibilità di iniziare a costruire il vostro futuro da questa scuola”.

“Le materie che voi studiate – ha aggiunto l’assessore – sono tra le competenze che servono alle aziende moderne. Certo, la vostra formazione non sarà mai definitiva ma sarà permanente, perché questo richiede il mercato. Ma credo che voi sappiate cogliere questa sfida e trasformarla in opportunità. La cultura, la conoscenza e la competenza – ha concluso – sono e resteranno per sempre patrimonio vostro: saranno il vostro biglietto da visita ma anche la vostra chiave verso il futuro”.