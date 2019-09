Annullamento del bando delle pulizie: caro Sindaco Andreatta e adesso chi paga?

In data 4 settembre alle ore 16:56 il dottor Fabio Sanfilippo, caporedattore di Rai Radio1 posta sul proprio profilo Facebook un testo indirizzato all’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. (qui articolo)

Il messaggio contiene insulti e alcuni passaggi gravissimi. Due in particolare punibili penalmente.

Uno contiene l’invito al suicidio: «Con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi ti spari nemico mio». L’altro, vergognoso, fa riferimento a sua figlia: «Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate».

Dopo la denuncia da parte dello stesso Salvini sulla sua pagina social la Rai interviene subito aprendo un procedimento disciplinare contro il suo dipendente. L’Azienda considera «gravissime le affermazioni fatte dal giornalista sul proprio profilo Facebook. All’inizio della settimana prossima la Rai emanerà una disposizione sull’uso dei social da parte dei propri dipendenti». Questa la comunicazione in una nota da parte della Rai

Salvini denuncia il caporedattore della Rai che però invece di fare un mea culpa dichiara di non sentirsi per nulla pentito della sua affermazioni.

Ieri, 13 settembre 2019, Gianni Festini, Bruna Giuliani e Vittorio Bridi della lega Trentino hanno presentato la petizione per cacciare il giornalista della Rai.

«Davanti a cotante inqualificabili offese, che il più comune senso di umanità individua come tali, è importante ricordare che il Testo unico dei doveri del giornalista, pur riconoscendone l’importanza, subordina la libertà d’informazione e di critica all’”osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui” (articolo 1). E questo, aggiungiamo noi, vale ancora di più quando si tira in mezzo un minore».- spiegano i vertici della Lega

In conferenza si è sottolineato che Fabio Sanfilippo riveste un ruolo chiave all’interno del palinsesto radiofonico della RAI, azienda pubblica che riceve annualmente contributi pubblici attraverso il Canone RAI.

Per questo la lega ha attivato una raccolta firme, «sollecitata in primis dalle tante persone che incontriamo quotidianamente nei gazebo sul territorio, affinché il caporedattore di Rai Radio1 possa ricevere un trattamento disciplinare con eventuale rimozione dal ruolo che attualmente ricopre in RAI per questa sua sconsiderata presa di posizione, che offende profondamente la dignità di una famiglia, e umilia l’immagine stessa della sua azienda – peraltro pubblica – e, quindi, degli stessi contribuenti»- Conclude la lega