Stasera ouverture artistica a Gardolo con l’«aperitivo in serra»

Originale “Aperitivo in serra” questo pomeriggio a partire dalle 18 in Via Canova 42 a Gardolo.

Si tratta di un ouverture artistica della serata Art Groove, come & have a chat with us !

L’evento inizierà alle 18.00 con un aperitivo proposto dalla Birreria Barbaforte di Folgaria e dalla Cantina Romanese di Levico.

A seguire la performance sonora di Lorenzo Zanghielli che si esibirà mixando musica utilizzando esclusivamente audiocassette.

Alle 20.00 sarà la volta di una selezione musicale a cura di Big House che proporrà musica urban e presenterà in esclusiva per Alchemica il suo nuovo album.

Per tutta la serata saranno esposti lavori eseguiti durante gli workshop di StArt 2019.

L’ingresso è riservato ai soci, ma sarà possibile iscriversi all’ingresso.