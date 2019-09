Inizio anno scolastico: ecco come affrontare l’ansia dei primi giorni di scuola

Ieri per tanti piccoli studenti trentini è stato il giorno del debutto nelle prime classi delle scuole primarie, oggi è il primo vero giorno di scuola.

Il rientro potrebbe essere molto più impegnativo dopo i possibili piccoli problemi del 12 settembre: compagni non proprio simpatici, materiale scolastico non ancora distribuito a tutti i bambini com’è successo alle elementari di Aldeno, ma unicamente per un problema di consegne e tutto si normalizzerà oggi, oppure la prima sgridata della maestra.

La contromossa? Alzarsi per tempo per evitare lo stress della corsa dell’ultimo minuto ed andare a scuola sorridendo.

Qui il ruolo fondamentale è quello dei genitori che devono prima di tutto ascoltare i convulsi racconti della mattinata scolastica al ritorno a casa; condividerne le emozioni evitando però di esprimere giudizi negativi o avallare quelli dei figli su maestre e compagni di classe.

E’ in questo inizio di anno scolastico che si gettano le basi del rapporto confidenziale che porterà il figlio a raccontare quello che gli può succedere a scuola: il genitore deve saper ascoltare e partecipare facendo domande non troppo invasive.

Ovviamente non è possibile farlo subito, ma progressivamente si dovrà incentivare l’indipendenza del bambino sia nella gestione che nello svolgimento dei compiti: un modo per favorirne l’autostima in una fase di crescita e di cambiamento molto delicata.

È anche importante fare molta attenzione al sovracarico di impegni.

In questi primi mesi è meglio non eccedere nelle attività complementari o sportive: il fatto che un bambino abbia cominciato ad andare a scuola, non è un obbligato via libera per impegnarlo in molteplici attività.

All’inizio è meglio rispettare la fase di adattamento alla nuova realtà e iniziare solo tra qualche mese ad affiancare altri impegni.

Lo stesso discorso vale per il tempo pieno. In entrambi i casi il passare molte ore fuori di casa, impegnati nel prestare attenzione a lungo può portare ad una stanchezza sia fisica che mentale che sarebbe meglio evitare.