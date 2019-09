Angelo Branduardi in concerto a Fai della Paganella per la seconda edizione de “Il Festival dei Sentieri”

Anche quest’anno Fai della Paganella concluderà la stagione estiva con la seconda edizione di “ORME, Il Festival dei Sentieri”.

Una nuova edizione con appuntamenti di portata nazionale, aperti al grande pubblico e dedicati al mondo della natura, dello spettacolo e della musica con il concerto di Angelo Branduardi.

Tre giorni di festa, dal 13 al 15 settembre 2019, per festeggiare nell’ambiente montano di Fai della Paganella, il mondo dei sentieri che da sempre caratterizzano l’Altipiano della Paganella.

Un evento del tutto particolare che vuole porre l’attenzione sul ritmo lento del camminare, attraverso la natura, ma anche attraverso la musica, i sapori, il teatro, le fiabe e l’arte. Un evento unico che è stato ripresentato grazie al successo dell’anno scorso che ha richiamato a Fai della Paganella oltre 3000 persone.

Il programma di “ORME” è sempre ricco di appuntamenti. Partirà venerdì 13 settembre 2019 con il Convegno “Ben-essere uomo e bosco” per approfondire lo sviluppo e la valorizzazione del turismo al ritmo lento della natura. Molti gli ospiti che interverranno da Antonio Brunori, segretario Generale di Pefc Italia, che presenterà uno studio internazionale sullo stato di salute dei boschi, a Francesca Favati di Waldenviaggi che parlerà di Social Trekking. Non mancheranno gli scrittori come Matteo Melchiorre, lo storico e scrittore feltrino autore di “La Via di Schenèner”, con il quale si è aggiudicato il Premio Mario Rigoni Stern. Verrà anche trattata l’aspetto spirituale del camminare con lo psicologo Ignazio Punzi.

Al convegno sarà presente il Sound Artist, Federico Ortica, che inaugurerà “ORME” con la sua “Resonant Trees”. L’artista trasformerà il bosco di Fai della Paganella in uno strumento musicale vivente. Farà “suonare” gli alberi, attraverso un’installazione da lui pensata di luci e suoni, che cattura la “melodia” e la “voce” nascosta degli alberi, generata dalle variazioni dell’ambiente circostante come l’umidità, l’acqua, la temperatura e la luce.

Tra gli eventi più attesi della seconda edizione di “ORME” vi è il concerto gratuito, in programma sabato 14 settembre 2019, di Angelo Branduardi. Una musica, la sua, che farà da contrappunto al silenzio del bosco, a pochi passi dall’area Fun Park di Fai della Paganella. L’artista si esibirà con strumenti musicali d’eccezione come il suo immancabile pianoforte e violino, accompagnati da organo, tastiere e chitarre. Per un live musicale dove racconterà anche la sua lunga carriera che ne ha fatto un artista noto e amato in tutto il mondo.

I grandi eventi faranno però da cornice ai tre giorni di Festival dedicati al camminare in percorsi tematici e passeggiate all’alba di Fai della Paganella, oltre alla visita delle malghe, la cena con i sapori trentini, le Letture in Cammino o il Workshop di fotografia.

Il “Sentiero delle Fiabe” che farà comparire nel bosco personaggi fantastici in storie per grandi e piccoli e la “Passeggiata a 6 zampe” con Sonia Sembenotti, per vivere un’esperienza di comunicazione tra uomo e cane.

L’immancabile “Sentiero dei Sapori”, alla scoperta dei sapori del territorio, e, quest’anno, anche il “Sentiero WOODING”, con la chef Valeria Margherita Mosca, per imparare a raccogliere e cucinare le erbe selvatiche. Non mancherà il teatro con la Compagnia Cambiscena che attraverso i personaggi di Shakespeare trasformerà il bosco di Fai della Paganella in una quinta scenica.

Infine, sabato 14 settembre 2019, nel centro di Fai della Paganella, vi sarà l’incontro con i viaggiatori Yanez Borella e Giacomo Menegello, reduci dal grande viaggio in bicicletta di oltre 10.000 km che li ha portati dall’Italia alla grande Cina. Racconteranno il loro lungo viaggio, dalle emozioni provate, alle difficoltà incontrate nello scalare le varie cime e nel percorrere i vari cammini euroasiatici.

L’appuntamento per la seconda edizione di “ORME, Il Festival dei Sentieri” è quindi a Fai della Paganella, da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre 2019, giornata in cui si concluderà con la tradizione Desmontegada.