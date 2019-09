San Giorgio: tir incastrato in via Passirone liberato dopo 6 ore

Il Tir alle 18.30 di ieri si è avventurato in una manovra che si è rivelata a dir poco tragica.

L’autista dopo aver imboccato via Passirone a San Giorgio si è accorto di avere pochissimo spazio di manovra.

A quel punto però il Tir non poteva più muoversi ne avanti ne indietro.

Man mano che il tempo passava e dopo numerosi tentativi di liberarsi dall’imbuto delle mura dove era imprigionato si è capito che le cose potevano andare per le lunghe.

Il rischio infatti di abbattere il muro di contenimento o i cancelli dei giardini delle case private erano piuttosto alti.

A questo punto la Polizia Locale è intervenuta chiudendo tutti gli accessi per via Passirone. Verso le 20.30 visto che non c’era nulla da fare sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Arco. Alla fine, dopo ben quasi 6 ore di manovre e momenti di tensione il Tir è stato liberato ed è potuto ripartire.

