Quote rosa, il dibattito è aperto: presenze femminili imposte per legge o meritocrazia?

Quello delle “Quote Rosa” è un tema sempre attuale e sempre discusso.

Uno spunto arriva anche dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove in concorso c’erano anche due registe. Una presenza che secondo Lucrezia Martel, presidente di giuria, è stata resa possibile unicamente dalle quote che riservano alle donne una presenza fissa all’interno di organismi e istituzioni.

Il direttore Alberto Barbera le ha giudicate invece offensive ed insomma anche alla Mostra del Cinema, le quote hanno innescato la polemica. La neo presidente dell’UE Ursula von der Leysen ha annunciato che la metà dell’esecutivo europeo sarà composto da donne: la partita tra favorevoli e contrari è dunque aperta.

Il primo quesito al quale provare a rispondere è quello relativo alla correttezza o meno di presenze femminili imposte per legge, in realtà nelle quali sarebbero in minoranza o nemmeno presenti.

Per alcuni potrebbe essere una soluzione adottabile sul lungo periodo, dopo che siano stati cambiati fattori culturali, si sia intervenuto sul tempo che le donne hanno realmente a disposizione, ma anche sulle retribuzioni spesso diverse pur con la stessa mansione, tra uomo e donna.

Altri invece sostengono che la presenza sia indispensabile perché le donne garantiscono un punto di vista del tutto diverso rispetto a quello maschile, dal quale una competizione che vuol essere pluralistica non può prescindere.

L’alternativa alle quote rosa, potrebbe essere una partenza per tutti uguale ? Per molti in Italia, al contrario di quanto accade nel Nord Europa, un unico punto di partenza, sarebbe solo utopia. In sostanza a non dare garanzie è lo stato sociale che in Italia non garantisce nulla in quanto non funziona come dovrebbe.

A questo punto l’obbligo di garantire in tutti i settori, una presenze femminile pari al 50% nei ruoli di vertice, è possibile? In questo caso il dibattito è aperto tra chi considera quel 50% inapplicabile e che debba ancora prevalere la competenza, rispetto ad una presenza obbligata.

Maggiori convergenze d’opinione ci sono sulla possibilità di abbassare la quota ad un 35-40%, limitatamente ad alcuni settori. L’ultima domanda è se alla quota rosa, non sarebbe preferibile la meritocrazia.

In questo caso lapidario è il parere del direttore della Mostra di Venezia: “Nella selezione dei film in gara le quote rosa sarebbero offensive e farebbero venire meno l’unico criterio applicabile che è quello della qualità”.

La contro domanda potrebbe essere: “Quante volte il merito dipende solo dal fatto che gli uomini hanno già ricoperto quel ruolo? “.

Il dibattito è aperto.