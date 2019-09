Mori: festeggiato il decennale 2009-2019 per il Gruppo Alpini

È un bilancio drammatico quello di oggi, mercoledì 11 settembre, a Malcesine.

Un altro incidente mortale che ha coinvolto un centauro.

Ad avere la peggio è stato il 39 enne Morris Basso, originario di Rovereto ma da lungo tempo residente a Malcesine, scontratosi prima con un’auto sulla Gardesana e, in seguito, finito travolto sotto un autobus che, proprio in quel momento, stava transitando sull’altra corsia.

Il drammatico impatto è avvenuto intorno alle ore 13 circa in località Madonnina.

Sulla base dei rilievi svolti, secondo quanto riferito dai carabinieri, il 39 enne che viaggiava a bordo di uno scooterone Aprilia, avrebbe dapprima tamponato un’auto davanti a sé, una Ford C-Max condotta da turisti tedeschi, finendo poi con l’essere sbalzato e rovinare quindi nella corsia a fianco.

Proprio in quel frangente, per sua sfortuna, stava passando un bus turistico di un’azienda di Verona che non è riuscito ad evitarlo.

L’impatto non ha purtroppo lasciato scampo allo scooterista che è deceduto sul posto.

A nulla sono infatti valsi gli sforzi dei soccorritori del 118 intervenuti prontamente con un’ambulanza.

Sul posto anche i carabinieri di Malcesine che hanno svolto i rilievi. I conducenti degli altri veicoli coinvolti sono stati sottoposti ad alcoltest e nessuno di loro è risultato positivo. La salma della vittima è stata lasciata a disposizione dei familiari.