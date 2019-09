Marco Radice alla guida di Cassa del Trentino

Inaugurati venerdì 6 settembre, i nuovi spazi produttivi di Novotic in Polo Meccatronica.

L’impresa, specializzata nell’automazione e robotizzazione per l’industria, è cresciuta negli ultimi anni passando da 2 a 11 addetti, con un incremento annuo del volume d’affari pari al 25%.

Partner storico dei percorsi di formazione e alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Rovereto, l’azienda è entrata in contatto con i referenti di Trentino Sviluppo proprio durante una giornata di orientamento per gli studenti.

Di qui la scelta di trasferirsi nell’incubatore hi-tech di via Zeni, per entrare in sinergia con altre aziende della filiera.

Tra queste la vicina: Bonfiglioli Mechatronic Research che ha commissionato a Novotic una linea automatica lunga 40 metri per il montaggio dei riduttori epicicloidali.

È targata Polo Meccatronica la bella storia di collaborazione industriale che ha per protagoniste le imprese Novotic e Bonfiglioli, entrambe insediate nell’hub 4.0 di Trentino Sviluppo a Rovereto.

Nata nel 1998 per la realizzazione e manutenzione di impianti industriali, negli anni Novotic è passata da 2 a 11 dipendenti e si è specializzata nell’ambito dell’automazione dei processi produttivi, anticipando i tempi della cosiddetta rivoluzione digitale.

“Il nostro obiettivo – spiega il fondatore Graziano Passerini – era duplice. Da un lato volevamo costruire impianti altamente innovativi, dall’altra studiavamo sistemi che permettessero di ammodernare le linee già esistenti in modo che, anziché essere dismesse, potessero rimanere competitive su un mercato in rapida e continua evoluzione”.

Di qui un’elevata attenzione al mondo della ricerca e della formazione e uno stretto rapporto di collaborazione con l’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Rovereto.

“Proprio lì – racconta Manuel Todesco, technology manager di Novotic – durante una giornata di orientamento professionale per gli studenti, dove ero stato chiamato a portare la mia testimonianza, ho conosciuto i referenti di Trentino Sviluppo”.

Il dialogo è poi continuato fuori dalle aule della scuola di Sant’Ilario e ha portato all’insediamento di Novotic nel “corpo L” di Polo Meccatronica.

Ad attrarre l’impresa, insediatasi nell’aprile scorso, è stata soprattutto la possibilità di fare squadra con altre aziende appartenenti alla stessa filiera. Tra queste anche la vicina Bonfiglioli Mechatronic Research, per cui Novotic ha costruito la linea automatica customizzata per il montaggio dei riduttori epicicloidali presentata oggi in occasione dell’inaugurazione della nuova sede.

La linea – lunga 40 metri – si compone di 6 robot, 5 presse elettriche, 4 stazioni manuali ergonomiche, 12 navette e 11 sistemi di controllo e ha un’interfaccia grafica intuitiva, pensata per ridurre le barriere linguistiche che potrebbero mettere in difficoltà gli operatori. Soddisfatto il direttore operativo di Trentino Sviluppo Mauro Casotto.

“Questa vicenda – ha commentato – si presenta quasi come un caso studio, perché contiene tutti gli elementi che riteniamo importante valorizzare in Polo Meccatronica.”

“Ovvero la collaborazione con le scuole per promuovere la professionalizzazione e l’inserimento lavorativo dei giovani, la collaborazione tra una piccola impresa trentina e un gruppo industriale strutturato che ormai ha solide basi sul territorio e infine una spiccata attenzione alla ricerca e all’innovazione come chiave per restare competitivi sul mercato italiano ed internazionale”.

“Fare impresa – ha detto Alfredo Maglione, presidente della sezione Servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Trento – è un atto di sacrificio e coraggio. Farlo, come Novotic, ricorrendo ampiamente alle tecnologie innovative aumenta in maniera significativa il valore aggiunto del territorio.”

“Quest’impresa infatti opera come un vero ‘system integrator’ in quanto non solo produce linee automatizzate ma le dota anche di intelligenza”.