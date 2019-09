Lavis, la giunta ritira in Consiglio il punto sulla variante alle norme del PRG. Piffer (Lavis Civica): «Sarebbe bastata una lettura per accorgersi degli errori contenuti»

Lo scorso aprile la maggioranza del Comune di Lavis, a firma del vicesindaco Luca Paolazzi, ha presentato in Consiglio la variante alle norme di attuazione del PRG (Piano Regolatore Generale) per adeguarle alle nuove normative provinciali in materia di regolamento edilizio.

Già in quella occasione, le minoranze consiliari al completo, dopo aver partecipato alla prima parte di discussione, avevano disertato il voto finale per manifestare la loro contrarietà al sistema con cui si era arrivati alla stesura definitiva del testo poi approvato.

“In particolare si faceva riferimento a una tabella legata ai lotti di completamento – spiega il capogruppo di Lavis Civica Roberto Piffer – che risultava completamente errata e che il vicesindaco nelle sue repliche riteneva non rilevante, mentre nei fatti si è dovuto procedere alla sua completa sostituzione”.

Inusualmente di martedì sera, lo scorso 10 settembre, veniva quindi riconvocato il Consiglio comunale, proprio per procedere in tempi stretti alla definitiva adozione del provvedimento. Adozione definitiva che vedeva venti articoli modificati in base ai rilievi mossi alla prima stesura da parte della Commissione Urbanistica Provinciale.

“La maggioranza, sempre con relatore il vicesindaco Paolazzi in qualità di assessore all’urbanistica – racconta Piffer –, sosteneva appunto con la relazione allegata di aver provveduto ad adeguare il testo definitivo alle richieste della C.U.P.. Da una prima sommaria analisi svolta da noi consiglieri di minoranza del gruppo Lavis Civica, è risultato invece che il testo definitivo, così come presentato per l’approvazione, solo in pochi casi si adeguava alle richieste, mentre nella maggior parte o non si era provveduto ad alcuna correzione o peggio ancora rimanevano parti di testo precedente sommate a parti di testo nuovo che rendevano di fatto alcuni articoli incomprensibili”.

Il capogruppo di Lavis Civica ha dunque provveduto, con una serie di interventi, a segnalare in aula le incongruenze sparse lungo il testo portato in approvazione che, oltre a renderlo incomprensibile, finivano per smentire anche la relazione allegata nella quale il Comune dichiarava di aver provveduto ad adeguare punto per punto i venti articoli da modificare.

“Così però non era – continua Piffer –. Dopo il suggerimento da parte del presidente del Consiglio Facheris di prendersi cinque minuti di sospensione per verificare le numerose incongruenze da noi segnalate, la giunta, sempre tramite il vicesindaco Paolazzi, ha dichiarato che effettivamente il testo così come proposto non poteva essere deliberato, decidendo così di ritirare il punto”.

Il consigliere Piffer ha concluso i propri interventi ricordando come troppo spesso si verifichino situazioni in cui il relatore del punto in discussione non dimostra la dovuta attenzione e preventiva valutazione dell’argomento in oggetto. “Sarebbe bastata una lettura del testo finale – dice ancora il capogruppo di Lavis Civica – per accorgersi prima della seduta degli errori contenuti e procedere anche con degli emendamenti alla correzione del testo”.

“Ricordiamo che per questo punto era stata prevista l’immediata eseguibilità, proprio per i tempi stretti che rimangono per approvare un provvedimento che interessa tutte le iniziative edilizie del nostro Comune – sottolinea Piffer –. Al Consiglio rimane solamente la settimana prossima per procedere alla sua adozione, pena il decadimento di tutta l’istruttoria avviata appunto in aprile di quest’anno”.

Il Consiglio comunale è stato quindi riconvocato per giovedì prossimo, 19 settembre, alle 19 con al primo punto questo argomento che, se approvato, lascerà agli uffici solo la mattinata di venerdì 20 settembre per trasmettere il tutto alla C.U.P..

“Si viaggia su tempi strettissimi, che di certo non aiuteranno la predisposizione degli atti che speriamo stavolta saranno corretti – conclude Roberto Piffer –. Per quanto ci riguarda abbiamo dimostrato la massima serietà e spirito di attaccamento al dovere istituzionale di consiglieri comunali che, pur trovandoci nelle vesti di minoranza, ci ha imposto di sostituirci alle mancanze della giunta”.