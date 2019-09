Grave incidente nella galleria di Cadine, macchina tedesca si schianta

Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Università di Berna il 25° Meeting annuale EAA (European Association of Archaeologists), l’Associazione Europea degli Archeologi, al quale ha preso parte anche Franco Nicolis, direttore dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

Nicolis, oltre a portare l’esperienza dell’archeologia trentina, era presente in qualità di presidente della commissione del Premio del Patrimonio Archeologico Europeo assegnato quest’anno a Osman Kavala imprenditore e filantropo turco e alla Fondazione basca “Catedral Santa María”.

Il Premio del Patrimonio Archeologico Europeo viene assegnato ogni anno dal 1999 a persone o istituzioni che si distinguono per l’opera di tutela, valorizzazione e divulgazione della conoscenza del patrimonio archeologico europeo.

Pubblicità Pubblicità

Osmar Kavala, che da ottobre 2017 si trova nelle prigioni turche in detenzione preventiva, ha ricevuto il premio per la sua instancabile attività di promozione della conoscenza, della tutela e della conservazione del patrimonio culturale turco a rischio di distruzione. Per Osman Kavala un ruolo chiave del patrimonio culturale è la capacità di sostenere il valore della diversità come fonte di benessere sociale e culturale. Questa convinzione lo ha portato a promuovere progetti legati al patrimonio culturale di particolare importanza per la storia delle minoranze soprattutto del popolo armeno.

Il premio è inoltre stato assegnato alla Fondazione “Catedral Santa María” per il restauro e la valorizzazione dell’antica cattedrale di Vitoria-Gasteiz nei Paesi Baschi.

L’Associazione Europea degli Archeologi è un’organizzazione europea no profit di respiro internazionale con 2500 membri provenienti da 70 nazioni, fondata nel 1994 a Ljubljana. Da allora l’incontro annuale si svolge in differenti sedi in Europa, tra le quali Riva del Garda che ha ospitato l’evento nel 2009.

L’incontro di quest’anno con il motto “Oltre i paradigmi” ha inteso riflettere sul modo in cui l’archeologia si è evoluta negli ultimi decenni affermandosi sempre più come disciplina trasversale che valica i confini fisici e mentali e offre opportunità di confronto, scambio di idee, dibattito e riflessione.

EAA è fortemente impegnata a promuovere i valori europei e a sostenere il ruolo dell’archeologia e del patrimonio archeologico per costruire un futuro inclusivo per le società europee.