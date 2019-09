Gianna Morandi nominata nuovo difensore Civico della provincia di Trento

Il nuovo governo PD – M5s mette sul tavolo la propria proposta contro l’evasione fiscale, che si accompagna alla necessità di sterilizzazione degli aumenti IVA previsti dalle clausole di salvaguardia.

In concreto si prevederebbe l’aumento dal 10 al 23 per cento dell’IVA per i settori a maggior rischio di evasione, come ad esempio ristorazione, alberghi e manutenzione della casa.

Questo aumento sarebbe sostenuto solo dai consumatori che pagano in contante al ristorante o in albergo, mentre per chi paga con carta di credito o con altri strumenti elettronici entrerebbe in vigore un meccanismo di rimborso, un cashback, dell’IVA pagata in più. Insomma un pastrocchio incredibile con il solito particolare: intanto tu paga e poi il governo ti ridarà indietro i soldi.

Il consumatore finale troverebbe il rimborso, pari al 10-15 per cento della spesa complessiva, nel suo cassetto fiscale, sotto forma di credito d’imposta mentre per gli incapienti sarebbe previsto un meccanismo di ristoro monetario

La proposta si inserisce nel solco della necessità di trovare risorse per la prossima manovra economica.

Sulla proposta è intervenuta ieri il consigliere di maggioranza della lega Alessia Ambrosi.

«La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di aumentare dal 10 al 23% l’Iva ma solo per alcuni settori – in primis ristorazione e alberghi – facendone carico solo ai consumatori che pagano in contante al ristorante o in albergo, è semplicemente folle per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché, come già denunciato da esponenti delle categorie, parte da un presupposto erroneo e indimostrato»– Spiega il consigliere della Lega

Alessia Ambrosi si riferisce all’idea secondo cui l’evasione fiscale si anniderebbe soprattutto nel settore del turismo – tanto importante per il Trentino -, quando invece questo censurabile fenomeno interessa, si sa, ben altri ambiti. «In secondo luogo – aggiunge Ambrosi – non si può non registrare come – se un simile proposito dovesse malauguratamente realizzarsi – si confermerebbe che il governo giallorosso, nato per disinnescare l’aumento dell’Iva, in realtà lo farebbe solo in parte. Si avrebbe cioè l’ennesima prova, terzo aspetto critico, che quello appena insediato non è un governo per il “bene del Paese”, come senza vergogna più di qualcuno afferma, ma solo un governo delle poltrone e delle tasse. Un esecutivo quindi senza arte né parte che c’è da sperare venga fermato al più presto, così da ridare la parola gli elettori italiani, che sono i veri detentori di una sovranità popolare il cui valore il centrosinistra sembra aver dimenticato»