L’appello di Sardagna raccolto dai consiglieri provinciali

Pericoloso incidente questa sera poco prima delle 19, all’altezza dell’incrocio tra via Milano e Corso Tre Novembre, dove un’Alfa Romeo con a bordo una coppia, uscendo da una piccola via laterale che precede lo stop semaforico, ha urtato uno scooter che dal Corso stava svoltando a destra proprio per imboccare via Milano.

Il duro impatto dovuto alla mancata precedenza da parte del conducente dell’automobile ha causato la rovinosa caduta del giovane alla guida dello scooter.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza di Trentino emergenza che ha trasportato il ragazzo, fortunatamente non in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Trento per i rilievi di rito. Il sinistro ha causato qualche disagio al flusso del traffico in entrata per via Milano, rimasto semi bloccato per almeno un’ora.