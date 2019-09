Investimento a Tesero, bimbo di 2 anni grave ricoverato a Verona

A seguito delle reiterate incursioni predatorie ai danni di abitazioni private registrate in questi ultimi tempi in Val di Cembra, il Comando Provinciale di Trento ha predisposto tutta una serie di specifici servizi atti a contrastare i gruppi criminali che stanno agendo sul territorio Provinciale.

Con importanti sforzi, la Compagnia Carabinieri di Cavalese ha posto in essere quotidiani servizi serali anche in abiti civili finalizzati all’individuazione dei gruppi che stanno operando come sembrerebbe sull’intero territorio Provinciale.

Attraverso un coordinamento in real time con la centrale operativa del Commando Provinciale di Trento che ha diretto le mosse di tutti gli operatori impiegati sul campo in servizi a largo raggio. Nella serata di ieri 10.9.2019 veniva intercettata un autovettura nel centro di Albiano effettuare una manovra sospetta che con ogni probabilità erano prossimi ad operare ai danni delle abitazione circostanti. I militari della Stazione Carabinieri di Cembra si avvicinavano all’auto sospetta, risultata rubata a Cles nelle scorse settimane ed alla loro vista, i tre occupanti aprivano le portiere e si davano alla fuga buttandosi letteralmente a capofitto nella vegetazione sottostante.

Immediatamente scattava una vera e propria caccia all’uomo nei boschi a cui prendevano parte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cavalese, i Carabinieri di Cembra Lisignago, Albiano, Segonzano e Vigo di Fassa.

Veniva anche allertato il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento intervenuto sul posto in supporto dei militari con un drone provvisto di termo camere che ha scandagliato fino a tarda notte i boschi sottostanti il punto di fuga purtroppo senza esito.

Le ricerche hanno anche evidenziato una fattiva collaborazione della popolazione della Valle di Cembra che si è prodigata nel dare man forte ai militari operanti mettendo in campo la conoscenza del territorio.

Nella mattinata odierna sono stati presi contatti con il proprietario dell’autovettura rubata che di buon grado ha ricevuto la notizia dai militari di Cembra Lisignago.

Anche se per ora non è stata possibile la cattura dei malviventi in fuga, il preventivo spiegamento di forze sul campo ha evitato la consumazione di una serie di furti in abitazione nel centro di Albiano.

Infine, i Carabinieri ricordano in ultimo come la collaborazione della cittadinanza con le Forze dell’ordine risulti di fondamentale importanza per contrastare efficacemente il fenomeno dei reati di natura predatoria.