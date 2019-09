Campo rom di Lavini, sono stati sanzionati o denunciati i colpevoli? «Rovereto al Centro» interroga il Sindaco Valduga

Per contrastare il lancio dei rifiuti, fra il campo nomadi di Lavini e i terreni circostanti è stato eretto un muro.

La costruzione è lunga 30 metri e alta 2,5 ed è stata affidata all’impresa Dega Sas con un costo di 18 mila euro a carico del comune di Rovereto (qui articolo)

L’intervento è stato fortemente voluto dal Comune di Rovereto che ha deciso di salvaguardare il rio Coste e i terreni dei privati dall’incessante dispersione dei rifiuti provenienti dal campo rom.

Pubblicità Pubblicità

Il luogo era diventato una discarica a cielo aperto. Prima della costruzione del muro, il Comune aveva speso 400 mila euro per la bonifica dell’area circostante evitando che i rifiuti, in parte tossici, non andassero a inquinare le acque del ruscello e di conseguenza dell’Adige.

Ma quanto sta succedendo finirà anche fra i banchi della giunta comunale.

Rovereto al Centro infatti ha depositato un’interrogazione firmata da Tito Parisi e Giampaolo Ferrari, dove nella premessa viene spiegato che da un sopralluogo l’abitudine di lanciare rifiuti continui a manifestarsi.

Pubblicità Pubblicità

Nell’interrogazione i consiglieri del movimento chiedono inoltre alla giunta Valduga se i responsabili siano stati denunciati e sanzionati, oppure se si prevedano dei corsi di formazione e di educazione civica degli occupanti del campo.